Выставка итальянского религиозного искусства открылась Петербурге

В Государственном музее истории религии Петербурга в понедельник открылась выставка итальянского духовного искусства.

На экспозиции представлено более 70 работ XIV-XX веков, посвященных христианской теме.

Особое место на выставке займет картина «Распятие с Девой Марией и Иоанном Евангелистом» школы Джотто. Аналогов этого произведения искусства нет в музеях России.

Скульптурная часть выставки представит собрание работ итальянских скульпторов XVIII-XIX веков, работавших по заказам понтификов и аристократов. Посетители увидят скульптуры Джузеппе де Фабриса, Пьетро Тенерани, Луиджи Бьенеме и легендарного Пьетро Каноника.

Выставка будет работать до февраля будущего года.

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