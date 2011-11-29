Выставка итальянского религиозного искусства открылась Петербурге
11:55, 29 ноября 2011Общество
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Более 70 работ XIV-XX веков
В Государственном музее истории религии Петербурга в понедельник открылась выставка итальянского духовного искусства.
На экспозиции представлено более 70 работ XIV-XX веков, посвященных христианской теме.
Особое место на выставке займет картина «Распятие с Девой Марией и Иоанном Евангелистом» школы Джотто. Аналогов этого произведения искусства нет в музеях России.
Скульптурная часть выставки представит собрание работ итальянских скульпторов XVIII-XIX веков, работавших по заказам понтификов и аристократов. Посетители увидят скульптуры Джузеппе де Фабриса, Пьетро Тенерани, Луиджи Бьенеме и легендарного Пьетро Каноника.
Выставка будет работать до февраля будущего года.
ПРАВМИР
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