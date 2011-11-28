В России хотят запретить фильмы, пропагандирующие жестокость

Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение документ, согласно которому в кинотеатрах РФ могут быть запрещены показы фильмов, содержащие упоминание об экстремистских организациях, призывы к террористической деятельности или пропаганду наркотиков.

В пятницу на сайте Минэкономразвития размещен административный регламент министерства культуры РФ по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в России или приобретенные за рубежом для проката на ее территории.

В частности в документе говорится, что отказать заявителю в выдаче прокатного удостоверения можно в случае, "если фильм содержит сцены, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, другую экстремистскую деятельностью, а также сцены, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости".

Сроки обсуждения - с 25 ноября по 8 декабря 2011 года.

CNL-NEWS

