Археологи просят принять меры по сохранению остатков фундамента Десятинной церкви

Ученые просят власть срочно принять меры по сохранению остатков фундамента Десятинной церкви.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили академик НАНУ, директор Института археологии НАНУ Петр Толочко, заместитель директора Института археологии НАНУ, начальник Архитектурно-археологической экспедиции Глеб Ивакин, а также заместитель директора НИИ Института памятникоохранных исследований Минкультуры Украины Тимур Бобровский.

Археологи убеждены, что самым быстрым методом, несмотря на начало зимы, будет временно засыпать аутентичные остатки специальным грунтом и обустроить водоотвод с территории места раскопок. То есть, таким образом провести консервацию остатков храма.

"Мы оказались под угрозой потери этих остатков фундамента Десятинной церкви. Я должен сказать, что так или иначе мы каждый год что-то теряли, потому что не было возможности идеально защитить фундамент ... А после того, как у нас рухнул (в феврале 2010 г.) павильон, который там был, то ситуация осложнилась еще больше ", - прокомментировал П. Толочко. По его словам, прошлой зимой археологи по возможности сами законсервировали остатки фундамента, частично присыпая его. "Но это не гарантирует их сохранность, потому что пойдет снег, котлован наполнится водой и это приведет к разрушению. Поэтому мы, археологи, забили тревогу ...", - сказал П. Толочко, отметив, что вторую зиму раскопанные аутентичные остатки в открытом состоянии не переживут и разрушатся.

Он сообщил, что ввиду ситуации, еще летом археологи начали проводить консультации и советоваться относительно того, как уберечь остатки фундамента. В результате все сошлись в едином мнении - засыпать.

"Фундамент необходимо засыпать или речным песком, или каким либо стерильным чистым грунтом, который бы не содержал остатков, задерновать площадку, вывести на поверхности план Десятинной церкви, как мы это сделали в свое время, готовясь к празднованию 1500-летия Киева и тысячелетия крещения Руси. И параллельно решать проблему, что делать дальше с Десятинной церковью. Если мы будем ждать, пока наши различные факторы - и властные, и культурологические, все надумают в конце концов, а что же будет, то окажется, что ничего уже реставрировать не надо будет и ничего сохранять не надо будет ", - пояснил П. ТОЛОЧКО .

По его словам, "основной объем Десятинной церкви" обследован, но осталось уточнить детали, например, окружающие храм или его отдельные конструкции.

Как отметил П. Толочко, в ходе археологических раскопок "добытый важный научный материал, который проясняет некоторые вопросы архитектурного плана, архитектурного облика Десятинной церкви, но столь кардинальных материалов, которые бы изменили наше представление, дали возможность для абсолютно научной аутентичной реконструкции храма, все таки у нас не появилось ". А без этого, отметил специалист, восстанавливать Десятинную церковь является "не научным и не корректным подходом", поэтому этого делать сейчас нельзя. Кроме того, он обратил внимание, что ни один проект конкурса по Концепции восстановления Десятинной церкви не дал конкретного решения проблемы музеефикации.

"Нам бы было страшно потерять такую аутентичную достопримечательность, которой является сегодня фундамент Десятинной церкви. Если мы их законсервируем, засыплем землей, задернуем, то они будут храниться еще тысячу лет, как они стояли тысячу лет до этого. И, может, новое поколение и исследователей, и архитекторов найдет более оптимальный вариант выявления этих фундаментов и их музеефикации. И тогда решат проблему эту лучше, чем мы решили ее сегодня ", - отметил П. Толочко.

По информации Г. Ивакин, в настоящее время состояние памятника такое, "что на него смотреть больно".

"После падения накрытия 2 тыс. кв. метров археологи сами засыпали и старались сохранять в отсутствие финансирования. Состояние отдельных элементов памятника - неудовлетворительное. Котлован на сегодня в разных местах имеет разную глубину: в некоторых - 3,5 м, а там, где древнерусский ров Старокиевского городища - около 8 м. То есть, там огромная яма, которая собирает все осадки. То есть, все, что есть внизу, что мы раскопали и не раскопали, - оно разрушится, погибнет ", - обеспокоен начальник Архитектурно-археологической экспедиции.

По информации археологов, ими были направлены соответствующие обращения к руководству Киева, а также руководству страны. Отечественных археологов поддержали также археологи Эрмитажа из Санкт-Петербурга, участвовавшие в раскопках остатков Десятинной церкви, которые являются специалистами историко-архитектурных памятников восточнославянского значение.

"Если мы этого немедленно, буквально в ближайшие дни не сделаем, а мы видим, что уже на пороге зима, мы потеряем безценную достопримечательность", - предупредил П. Толочко.

По его словам, глава Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ уже высказал свою точку зрения на проблему и поддержал мнение археологов: "Он понимает всю сложность проблемы и необходимость принятия срочных мер. И, очевидно, со своей стороны он будет принимать свои меры ". Однако директор Института археологии добавил, что окончательное решение будет принято после согласования вопроса с профильным министерством.

Для проведения работ по консервации, по предположению археологов, необходимо около 700 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года был объявлен блиц-конкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервации и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной), памятника археологии национального значения «Град Владимира - детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви »с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения протокольных мероприятий.

19 мая победителями объявленного конкурса стали два проекта, которые набрали одинаковое количество голосов жюри. Их было решено объединить.

Одна из концепций-победительниц, которую представил архитектор Андрей Миргородский, предусматривает музеефикации остатков исторического фундамента, возведение стеклянного покрытия над ним с сооружением часовни у входа со стороны Пейзажной аллеи и восстановление ротонды за музеем.

Другая концепция-победительница, предложенная архитектором Ольгой КРУГЛЯК, предусматривает мощную застройку на месте Десятинной церкви, а именно: возведение тяжелого храма-"броневика" образца Х века на фундаменте Десятинной церкви.

25 ноября пресс-служба КГГА проинформировала, что Попов во время совещания со специалистами Киевского центра археологии 24 ноября заявил, что работы по консервации фундамента Десятинной церкви будут выполнены "в текущем году".

Параллельно с работами по консервации планируется к разработке проект благоустройства территории Старокиевской горы с остатками фундамента Десятинной церкви на время проведения Евро-2012.

