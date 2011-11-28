Храм Рождества Христова в Вифлееме отреставрируют

Палестинская автономия планирует реставрацию построенного полторы тысячи лет назад храма Рождества Христова в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Храм построен над гротом, где, согласно библейской традиции, появился на свет Иисус. В первую очередь будет отремонтирована протекающая деревянная крыша. Влага уничтожила множество бесценных фресок и мозаик на своде храма. Кроме того, есть опасность того, что прогнившие балки могут обрушиться на посетителей.

Крышу не чинили уже более 500 лет.

«Ведущую роль в этом взяла на себя Палестинская автономия. Наш президент издал указ о ремонте кровли и подготовке к реставрации церкви. Это будет делаться совместно с тремя религиозными общинами (Католической, Православной и Армянской церквей), которые, конечно же, не справились бы с этим без посторонней помощи», - заявил министр туризма Палестинской автономии Хулуд Дайбес.

Ежегодно храм посещают около 2 млн. человек. Реставрация храма обойдется в 10-15 млн. долларов, которые будут выделены палестинским руководством и международными благотворителями.

Благовест

