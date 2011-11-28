В Днепропетровске разрушается Богородицкая крепость XVI в.

В Днепропетровске из-за отсутствия финансирования возникла угроза разрушения Богородицкой крепости, которая впервые упоминается в летописях XVI века.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила научный руководитель Лаборатории археологии Приднепровья Днепропетровского национального университета Ирина КОВАЛЕВА.

«Практически в пределах Днепропетровска расположен археологический памятник мирового значения, до которого легко добраться по воде и по автодорогам. Здесь есть все условия для создания археологического музея под открытым небом. Однако теперь, по завершении сезона, археологи вынуждены засыпать все проведенные раскопки, ведь без присмотра старинные сооружения просто разрушатся», - отметила И. КОВАЛЕВА.

По ее словам, Украина рискует потерять археологический памятник мирового значения.

Археолог отметила, что из-за отсутствия финансирования археологических работ сегодня исследовано не более 5% территории Богородицкой крепости.

При этом уже проведенные работы финансировались за счет спонсоров.

*** Богородицкая крепость является памятником архитектуры национального значения. Она была построена на месте городка Старая Самара, первое упоминание о котором датируется 1576 годом. Архитектором крепости был Уильям фон Зален, работавший при гетмане И. Мазепе.

