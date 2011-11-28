УПЦ заподозрила, что во власти завелись сайентологи

Государство вследствие своей неосведомленности способствует распространению сайентологического учения через программу "Нарконон", разрешив ее демонстрацию в учебных заведениях Украины. Об этом заявил протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Мирошниченко.

"Возможно, в Верховной раде или в Министерстве образования и науки есть люди, которые лоббируют интересы "Церкви Саентологии". Скорее всего, государство просто не понимает, с чем оно столкнулось, чему дает "зеленый свет", - отметил Мирошниченко.

Он также сообщил, что Верховная рада в декабре 2008 года направила обращение к тогдашнему министру по вопросам образования и науки Ивану Вакарчуку относительно содействия программе "Нарконон", и по решению министерства с 2008 года диск "Правда о наркотиках" внедряется в систему образования через областные институты последипломного педагогического образования и другие учебные заведения.

По словам участников конференции, программа "Нарконон" в прошлом году прошли 100 тыс. школьников.

Указанная программа, по мнению представителей УПЦ МП, тесно связана с деятельностью "Церкви Саентологии" и имеет целью вербовку новых членов.

"В самих этих лекциях и способах их осуществления в школах были нарушены принципы информированного внедрения и презумпции виновности. Ни дирекция, ни дети и родители не имели информации о том, что за этим стоит. Кроме того, анализ самого содержания этих лекций носил психо-манипуляционный характер. Эти лекции содержат основы мировоззрения сайентологии и являются одним из звеньев в цепи, ведущей к сайентологии", - отметил один из участников конференции.

На вопрос журналистов, какое количество членов насчитывает "Церковь Саентологии" в Украине, представители УПЦ МП ответили, что не имеют такой информации, однако отметили, что постепенно количество ее членов увеличивается.

"Когда мы даем новую информацию о различных сферах деятельности сайентологии, мы пытаемся сформировать более критическое отношение граждан к этому явлению, ни в коем случае не отрицательное. Наша задача - предупредить людей, чтобы они могли сделать осознанный выбор", - добавил Мирошниченко.

Программа "Нарконон" направлена ​​на преодоление наркозависимости человека и включает в себя нетрадиционные методики лечения.