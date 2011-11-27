Ватикан преклоняется перед гением испанского зодчего Антонио Гауди

В папском городе-государстве в пятницу приняла первых посетителей выставка, посвященная творчеству "зодчего Божьей милостью", выдающегося испанского архитектора Антонио Гауди /1852-1926/. Она размещена в залах крыла Карла Великого в колоннаде Бернини, обрамляющей ватиканскую площадь Святого Петра. В центре экспозиции, озаглавленной "Гауди и Саграта Фамилья, искусство, наука и духовность" - история создания знаменитого кафедрального собора Барселоны - "Искупительного храма Святого Семейства", над сооружением которого Гауди трудился с 1882 года до самой гибели.

Спустя год после торжественного освящения собора Папой Римским Бенедиктом ХVI в ноябре 2010 года, выставка отдает дань уважения испанскому гению, рассказывая о" величественном и великолепном храме в центре Барселоны, который вызывает чувства восхищения и даже головокружения - в прямом и переносном смыслах", заявил главный вдохновитель и куратор экспозиции председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко РАВАЗИ

По мнению кардинала Луиса Мартинеса СИСТАХА, архиепископа Барселонского, этот собор "блестяще свидетельствует об огромном духовном влиянии христианской веры на мир культуры и искусства на протяжении веков". Сейчас строительные работы в столице Каталонии возобновились, и прелат высказал убеждение, что окончательная реализация грандиозного архитектурного замысла Антонио Гауди будет завершена в 2026 году, к столетию со дня смерти зодчего.

Гауди погиб, попав под первый пущенный трамвай у подножия горы Тибидабо недалеко от Собора Святого Семейства, главной работы всей его жизни, где он проводил большую часть времени. Ему было почти 74 года. Извозчики отказывались везти в больницу неопрятного, неизвестного старика без денег и документов. В конце концов Гауди доставили в больницу для нищих, и никто не мог узнать знаменитого архитектора, пока на следующий день его не нашли друзья. Когда его пытались перевезти в лучший госпиталь, он отказался со словами "мое место здесь, среди бедноты". Великий зодчий скончался на третий день, 10 июня 1926 года, его похоронили в крипте недостроенного им собора. В прошлом году Папа Бенедикт сотворил молитву на его могиле.

Выставка на площади Святого Петра будет открыта весь рождественский и новогодний период вплоть до 15 января 2012 года. Ожидается, что ее осмотрят сотни тысяч туристов и паломников.

ИТАР-ТАСС

