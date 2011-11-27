Впервые все Президенты вместе почтили память жертв Голодоморов

Впервые в истории независимой Украины почтить память жертв голодоморов собрались все Президенты Украины: Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА, Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ.

В траурных мероприятиях, котрые прошли на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов» в Киеве, также приняли участие Премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ, члены правительства, представители дипломатического корпуса и общественности.

Президент ЯНУКОВИЧ установил к скульптуре «Горькая память детства» символическую композицию с зерном и поставил зажженную лампадку к «Свече памяти».Участники церемонии почтили умерших от голода минутой молчания, информирует пресс-служба Главы Государства.

«Ежегодно в конце ноября мы чтим память погибших от страшных голодоморов, которые унесли жизни миллионов людей. Невиданная трагедия мирового масштаба нанесла непоправимый ущерб Украине.

Ужасные годы тоталитаризма стали и духовной катастрофой: было разрушено множество храмов, физически уничтожены и отправлены в лагеря сотни тысяч крестьян, рабочих и представителей интеллигенции, пострадала почти каждая украинская семья.

Свято храня память о трагических страницах нашего прошлого, Украинское государство уверенно движется вперед, развивая гражданское общество на принципах защиты прав и свобод, закладывая прочные основы для грядущих поколений», – сказано в обращении Президента к нарду Украины.

Церемония памяти жертв тоталитаризма состоялась также на территории Национально-исторического мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

РИСУ