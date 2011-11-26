В Москве почтили память жертв Голодомора в Украине

В Москве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сегодня на территории посольства Украины в России состоялась церемония зажжения Свечи памяти и возложения цветов к памятной доске жертвам Голодомора.

Украинское общество и дипломаты почтили память погибших минутой молчания.

“Я убежден, что это святая обязанность каждого украинца – почтить память тех, кто погиб от голода, безвинно погиб”, - сказал корреспонденту УНИАН посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что можно называть разное количество погибших, но сколько бы людей не погибло в те годы – 2 или 10 миллионов, эта трагедия легче не становится.

По словам посла, чествование памяти жертв Голодомора ежегодно происходит на территории посольства, а в московском храме Иконы Божьей Матери “Всех скарбящих Радость” (Спаса Преображения) состоялась панихида по жертвам голодоморов в Украине.

“Это показывает, что и в России, несмотря на известное осторожное отношение к некоторым оценкам относительно причин Голодомора, есть уважение к этому событию. Никто никого не обвиняет, мы хотим спокойно помянуть тех, кто погиб в 30-е годы”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.