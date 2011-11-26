Епископ Пантелеимон: Суррогатное материнство усилит процесс разрушения семей

«Новый закон об охране здоровья вызывает двойственные чувства. С одной стороны, законодатели учли некоторые наши предложения. С другой стороны, в нем содержатся такие положения, которые не могут быть приемлемы для Церкви», – заявил в связи с принятием закона «Об основах охраны здоровья граждан» председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

В январе 2011 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил государственной власти свои предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве. Однако далеко не все предложения Церкви были учтены законодателями. В законе нашли отражение два положения, предложенные Церковью: право врача на отказ от совершения аборта, а также введение обязательного времени ожидания перед принятием женщиной решения об аборте.

«Церковь предложила «неделю тишины», чтобы помочь женщинам осознать, что они совершают грех. – Отметил в связи с этим епископ. – Есть статистика, которая показывает, что примерно 10 процентов женщин отказывается от аборта после «недели тишины».

Церковь не стремится действовать только запретами. Выступая за законодательное ограничение абортов, «Церковь помогала, помогает и будет помогать женщинам решить проблемы, толкающие на аборт, если они готовы сохранить ребенку жизнь», – отметил епископ Пантелеимон. В настоящий момент в Церкви действуют более 30 центров защиты материнства, несколько приютов для беременных женщин.

В числе прочего, закон «Об основах охраны здоровья граждан» регулирует суррогатное материнство, которое будет предполагать заключение специальных договоров и изъятие ребенка у суррогатной матери после его рождения. «Суррогатное материнство приведет к дальнейшему разрушению семьи, которая как никогда нуждается сейчас в поддержке и заботе», – заявил епископ, и указал на опасную угрозу превращения материнства в оплачиваемую услугу: «Законодательные нормы о суррогатном материнстве сделают более циничным отношение к рождению детей. Будут разрушаться естественные чувства у матери, которая вынашивает детей на продажу».

Архипастырь также отметил, что законодатели должны руководствоваться нравственными ориентирами: «Понятно, что нужда иногда заставляет людей совершать безнравственные поступки, но законодательно закреплять их право на это неверно. Вот почему законодательные нормы о суррогатном материнстве негативно повлияют на институт семьи в нашем обществе. К несчастью, создание подобных законов не чья-то злая воля, а продукт дезориентированного сознания нашего общества».

ПРАВМИР

