Министерство по делам Церкви Дании объявило, что датские гомосексуалисты и лесбиянки смогут официально венчаться в церкви в соответствии с законопроектом, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.

"Все члены Церкви датского народа должны иметь возможность вступать в церковный брак независимо от их ориентации", - говорится в заявлении министерства.

Так как принятие закона может занять около полугода, то регистрации первого однополого церковного брака в стране ждут уже летом. "Мы ждем, что первый церковный брак состоится уже летом будущего года", - заявила редактор газеты Датской протестантской церкви Агард ПЕТЕРСОН.

Пасторы, впрочем, не будут обязаны венчать однополые пары, если данный закон будет принят. "Один священник скажет нет, зато другой согласится", - говорит Агард ПЕТЕРСОН.

Напомним, что Дания стала первой страной в мире, легализовавшей однополые браки, - 1 октября 1989 года. Датское законодательство, официально признавшее гомосексуальные браки, дает партнерам право пользоваться всеми правами и льготами за исключением права усыновления детей.

С 1997 года Лютеранская церковь Дании благословляет однополые браки, но не проводит обряда венчания.

По данным на 1 января 2011 года, Церковь датского народа насчитывает 4,5 миллионов членов, то есть около 80,4% населения страны.

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