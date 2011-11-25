Восемь детей спасены при пожаре в доме священника в Подмосковье

Восемь детей спасены при пожаре в доме священника в подмосковном селе Сергиево-Посадского района, судьба двух человек неизвестна, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в доме находились 11 человек, в том числе 10 детей, восемь из них направлены для обследования в центральную районную больницу, туда же доставлен один взрослый. Остается невыясненной судьба двоих человек", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в частном жилом доме около 8.00 в селе Титовское Сергиево-Посадского района. Ранее региональное МВД сообщало, что погибли пять членов семьи священнослужителя.

