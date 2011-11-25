Во Франции молились за жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов

В соборе Парижской Богоматери молились за жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, в воскресенье, 20 ноября, молчаливая процессия с транспарантами отправилась от сквера Тараса Шевченко, возле кафедрального собора Святого Владимира Великого в Париже, в собор Парижской Богоматери, раздавая по дороге листовки, в которых рассказывалось на разных языках о трагических события 1932 -1933 годов в Украине.

Святую Литургию по поводу этой трагедии нашей истории возглавил Преосвященный Владыка Глеб (Лончина), Апостольский экзарх для украинцев в Великобритании, в сослужении с монсеньором Эриком де Муля Бофортом, епископом-помощником Парижской архиепархии, который произнес содержательную проповедь, со священниками экзархата и представителями других Католических Церквей: монсеньором Кльодом Брисолетом - Ординарием для Восточных Католических Церквей во Франции, монсеньором Патриком Жаком - ректором собора Парижской Богоматери, монсеньором Филлипом Бризаром - директором диецезиального дома Святой Анны (для некатоликов), отцом Паскалем Гольнишем - генеральным директором организации Евро д ` Ориан и др.

После Литургии была отслужена экуменическая панихида с участием православных священников: о. Ивана Радевича и о. Бориса Хайневского УАПЦ. На Богослужении был Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Александр Купчишин и представители дипломатического корпуса.

В завершение торжества Владыка Глеб поблагодарил всех присутствующих за участие в Богослужении, которое закончилось гимном «Боже, великий, единый».

О всех других мероприятиях, связанных с поминовением жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов украинской общиной в Париже, можно прочитать на официальном сайте кафедрального храма Святого Владимира Великого в Париже: http://ugcc-cathedrale-paris.org.ua/