"Чернобыльцы" просят патриарха Кирилла вразумить Януковича

Харьковский городской комитет ветеранов Чернобыля обратился к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой помолиться "о вразумлении" Януковича. Об этом сообщает портал "Главное".

Харьковские чернобыльцы, напомнили патриарху Кириллу, что именно он благословил Януковича на президентство и тот, идя на выборы, обещал помочь незащищенным слоям населения.

"Красивые слова на деле обернулись тем, что чернобыльцы не могут получать законные пенсии", — говорится в письме.

"Поэтому просим Ваших архипастырских молитв, в том числе и о вразумлении нашего президента, который пришел к власти, и по Вашим молитвам", — сказано в письме харьковских чернобыльцев.



