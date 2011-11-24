Священники просят чернобыльцев не прибегать к самосожжению

Священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата провели молебен в палаточном городке чернобыльцев, проводящих акцию протеста у здания областного управления Пенсионного фонда в Донецке.

Об этом «ОстроВу» сообщил священник УПЦ КП отец Игнатий.

«Я пришел сюда, чтобы просто помолиться за этих людей. Будет небольшой молебен, чтобы благословить их на отстаивание своих интересов. Есть такие грехи, к которым прибегает наша власть, ущемляя наименее защищенные слои населения», - сказал отец Игнатий.

Он отметил, что священники намерены молиться, чтобы «Господь вразумил власть имущих, Кабинет министров, Президента, чтобы они пошли навстречу людям, выполнили их требования и занимались социальной защитой».

Отвечая на вопрос, знает ли он, что некоторые протестующие чернобыльцы готовы совершить акт самосожжения, отец Игнатий ответил: «В истории ХХ века были случаи, когда люди шли на самосожжение как знак протеста против безбожной власти. Эти люди не осуждались церковью, а среди народов, которые они представляли, они являлись национальными героями». Однако тут же подчеркнул, что будет просить чернобыльцев не прибегать к таким крайним мерам.

«Мы будем надеяться, что власть конструктивно подойдет к этому вопросу», - заключил священник.

Справка УНИАН. В Донецке с 15 ноября в палаточном городке возле здания областного Управления Пенсионного фонда Украины голодают чернобыльцы, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Ночью 23 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Но протестующие чернобыльцы заявили, что не покинут палаточный городок, несмотря на запрет суда. Сегодня в палаточном городке голодает 41 чернобылец.