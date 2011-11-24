Пастор из Нью-Йорка провел в Церкви конкурс поцелуев

Во время воскресного служения пастор провел конкурс поцелуев среди женатых пар. Свое послание, под названием «Сила и удовольствие от любовных отношений», Морис ДЖОНСОН начал зачитав стихи из второй главы Бытия. Затем он привел в пример исследования, которые доказали, что поцелуи полезны для сердца и влияют на уровень холестерина. Для того чтобы развить эту тему, пастор также посоветовал прихожанам зайти на такие сайты, как «Искусство поцелуя» и «Как научиться целоваться».

«Наше общество, а особенно религиозное, иногда стесняется открытости романтики, любви и поцелуев ... Им кажется, что об этом не надо говорить в церкви, что это не должно демонстрироваться в обществе », - заявил пастор в своей проповеди.

В дополнение, во время службы, ДЖОНСОН попросил четыре женатые пары выйти к кафедре и начать целоваться, в то время как группа прославления играла музыку в стиле R & B. Пары целовались в течение 5 минут, после чего среди них были выбраны победители с помощью аплодисментов.

Морис ДЖОНСОН является основателем «Христианского центра свободы», который теперь называется «Церковью Победителей». Миссия церкви состоит в том, чтобы «выпускать пленников на волю через учение Божие и проявления Его Духа».

Кириос