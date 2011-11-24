По данным ежегодного исследования «Состояние глобальной миссии», численность христиан в мире постоянно растет.



Число протестантов-харизматов за последний год выросло на 612 млн. человек.

426 млн. стали членами традиционных протестантских церквей, среди них 87 млн. прихожан приняли англиканство (главным образом в Африке и Азии).

Католицизм в 2011 г. приняли около 160 млн. человек в разных странах мира.

Свидетели Иеговы, мормоны, и др. религиозные общины, учение которых отрицает Святую Троицу или Божество Иисуса Христа прибавили около 35 млн. человек.

Число христианских деноминаций в мире постоянно растет: если в начале XX в. их насчитывалось около 1600, к началу XXI в. это число выросло до 34 тыс., а на сегодняшний день их количество составляет уже 42 тысячи.

Согласно исследованию, из 7 млрд. человек, живущих на нашей планете, 2 млрд. никогда не было проповедовано Евангелие. Еще 2,68 млрд. слышали Благую Весть и в той или иной степени имеют представление о том, что такое Христианство, но не являются христианами.

Седмицы.Ru

