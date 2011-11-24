Израильские ученые: свитки Мертвого моря принадлежали секте ессеев

Израильские ученые полагают, что ими сделан шаг, приближающий к разгадке тайны свитков Мертвого моря, обнаруженных в пещерах Кумрана.

Известно, что первая "порция" этих свитков была найдена в 1947 году. Среди них были тексты библейских книг, библейские апокрифы, а также литература, относящаяся к жизни кумранской общины. Эти документы датируются эпохой от III века до нашей эры по I век нашей эры.

Орит ШАМИР, куратор Управления древностей Израиля, и Наама СУКЕНИК, аспирант из Университета Бар-Илан, пришли к выводу, что свитки изготовлены изо льна, а не из шерсти, которая в то время была наиболее популярной тканью в регионе. Согласно их версии, лен использовали представители таинственной секты ессеев.

Ученые ссылаются на древнего историка Иосифа Флавия, утверждавшего, что ессеи носили белые одежды. "Они хотели отличаться от "римского мира", почитали скромность за добродетель, выбирая самую простую, не крашеную, ткань", - считает Орит ШАМИР. Большинство кусков ткани, обнаруженной в Кумране, использовалось в качестве одежды, а затем в качестве упаковочного материала и бинтов.

Отметим, что среди исследователей существует и другое мнение, сторонники которого полагают, что лен принесли с собой люди, спасавшиеся в пещерах от римлян после разрушения Иерусалима в 70 году.

Итальянские исследователи заявили, что кумранские свитки "родом" из того же региона, где они были найдены через два тысячелетия. Результаты анализа показали, что соотношение хлора и брома в образцах свитков с большой точностью соответствует соотношению этих элементов в местной воде.

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