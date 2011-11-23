Тимошенко поздравила Митрополита Владимира с Днем рождения

Лидер ВО «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с Днем рождения Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Она отметила, что молится за выздоровление митрополита. «Ваше Блаженство, я молюсь за скорое Ваше выздоровление. Прошу у Бога, чтобы Он дал Вам сил и воодушевления для дальнейших свершений на благо родной Православной церкви и украинского народа. Я обращаюсь к Божьей Матери, чтобы она своими святыми молитвами заступалась за Вас, Блаженнейший владыка», - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО, с которым она обратилась из Лукьяновского СИЗО.

Лидер партии «Батькивщина» также пожелала Предстоятелю Украинской Православной Церкви «долгих лет жизни и успехов в ответственном предстоятельском, архипастырском служении».

«Сегодня Ваша мудрость, проникновенное слово и молитва как никогда нужны Украине», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.