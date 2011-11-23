В Черновцах хулиган «заминировал» храм УГКЦ
12:00, 23 ноября 2011Общество
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Была эвакуация
В Черновцах в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 25-летнего местного жителя, «заминировавшего» храм УГКЦ.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в милицию по спецлинии “102” позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в здании собора “Успения Пресвятой Богородицы” Украинской греко-католической епархии заложена взрывчатка. На время проведения обследования из культового сооружения были эвакуированы 10 лиц. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Принятыми мерами установлено, что это было безосновательное сообщение из хулиганских побуждений.
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