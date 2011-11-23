Рукописи Мертвого моря выложены на сайте Музея Израиля в Иерусалиме

Google оцифровал рукописи Мертвого моря, сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на "New York Times".

Музей Израиля в Иерусалиме открылся вновь после произведенной реконструкции, растет количество его посетителей: за один год их было около миллиона. Все они имеют возможность ознакомиться с хранимыми музеем знаменитыми рукописями Мертвого моря, которым более 2 000 лет.

Однако далеко не все имеют возможность побывать в Святой Земле. По этой причине было решено оцифровать знаменитые Кумранские свитки и другие старинные рукописи и выложить их на сайте музея.

Только за три с половиной дня более миллиона пользователей интернета посетили сайт музея, чтобы ознакомиться с оцифрованными свитками.

Преобразованные в цифровом формате благодаря Институту культуры, Google, древние рукописи привлекли любознательных пользователей из 210 стран, среди которых оказались даже такие, казалось бы далекие от исследований в области гебраистики, как Афганистан, Иран и Ирак.

Богослов