На Волыни помянули воинов УНР, замученных большевиками

Панихиду по воинами Волынской группы Армии УНР, погибших от рук большевиков, отслуживших в Луцке в кафедральном соборе Святой Троицы УПЦ КП. Богослужение возглавил председатель информационно-издательского центра епархии протоиерей Виталий (СОБКО).

Волынская епархия УПЦ КП напоминает, что 17 ноября 1921 неподалеку с. Базар, что на Житомирщине, в ходе второго Зимнего похода группа под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника потерпела поражение в бою с 9-ю Крымской кавалерийской дивизией Котовского. Более 400 воинов погибли,537 оказались в плену. Из последних десятки раненых скончались, 41-го офицера подвергли дальнейшим допросам, остальные 359 осуждены на смертную казнь. После суда пленных перевели в Базар и разместили в церкви. 23 ноября в Базаре большевиками были расстреляны 359 пленных участников похода, из которых никто не согласился перейти на службу в Красную армию.

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