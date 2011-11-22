В Крыму накаляется ситуация из-за установления поклонных крестов

В Севастополе на днях были установлены поклонный крест - на въезде в город со стороны Бахчисарая и Ялты. Организовали акцию представители местных казачьих и других пророссийских радикальных организаций. Городские власти и церковь высказались против. Эксперты говорят, что пророссийские радикалы провоцируют конфликт с крымскими татарами, сообщает Радио свобода.

Один из организаторов этой акции, лидер Координационного совета российских организаций Таврии и Севастополя Владимир Тюнин говорит, что кресты он с единомышленниками не устанавливал, а восстанавливал.

«15 ноября 1920 года у Севастополь въехал бронемобиль, окрашенный в красное со звездами и надписью «Антихрист». Большевики прежде снесли православные символы. Поскольку за последние 20 лет эти символы не были восстановлены ни властью, ни церковью, то мы долго терпели, а потом просто восстановили эти кресты - в «российском» городе Севастополе, откуда пошло православие », - заявил Владимир Тюнин.

Он также отметил, что два трехметровых креста установлены в честь 91-й годовщины эвакуации российской армии барона Врангеля из Крыма, когда полуостров захватили большевики.

Севастопольская горгосадминистрация официально заявила, что кресты установлены без предварительного уведомления властей и без церковного благословения. «Крест не был освящен и не является христианской святыней», - говорится в сообщении на официальном сайте администрации. Кроме того, там утверждается, что для установки любого нового культового знака необходимо получить согласование Межконфессионального совета Крыма «Мир - дар Божий».

Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.

Благочинный севастопольского округа УПЦ (Московского Патриархата) отец Сергий Халюта в местной прессе тоже подтвердил неканоничность установления этих крестов.

Известный эксперт по этноконфессиональных вопросах Крыма Игорь Семиволос считает, что без острой публичной реакции на установку крестов со стороны крымских татар эта инициатива пророссийских радикалов не достигнет своего успеха.

Эксперт считает, что такие символические действия, как установка православных крестов, является важным элементом в борьбе внутри российского националистического движения полуострова за первенство.

«Сам факт установки того или иного поклонного креста не дает этим людям каких либо дивидендов. В этом случае им нужно разглашение, а еще лучше - конфликт. И спарринг-партнерами, которых они хотели бы видеть в этом конфликте, есть крымские татары », - отмечает оксперт.

По словам Игоря Семиволоса, тот факт, что ни Меджлис, ни Муфтият не реагируют на установку крестов в Севастополе, нивелируют эффект этой акции пророссийских радикалов. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что ключевой задачей для этих организаций является конфликт как способ поддержания общественного интереса к ним, и с этим надо считаться.

Установка пророссийскими активистами подобного поклонного креста без разрешения властей и благословения церкви под Феодосией в июле нынешнего года вылилось в столкновения между пророссийскими казаками и местными правоохранителями.

