В ожидании конца: XX век и его страхи

Часть I ЗДЕСЬ

РУСИЧАМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО КОНЕЦ СВЕТА УЖЕ НАСТУПИЛ

На Руси сильнее, чем у других народов, было поднято знамя веры Христовой. Сонмы преподобных, мучеников, благоверных князей тому подтверждение. Но, вместе с плодами духовно-спасительного сеяния, как всегда бывает, на почве фанатизма произрастало и нетерпеливое торопление событий, начало и конец которым властен полагать лишь Творец, владеющий последней тайной бытия.

Я не имею материалов, какова была эсхатология на Руси в домонгольский и монгольский периоды. Одно, несомненно, нашествие монголо-татар вызывало брожение мысли о конце света у христианской к тому времени уже Руси. Полыхающие пожарища деревень, сокрушаемые большие города, люди, уводимые в плен, давали почву для таких размышлений. Русичам казалось, что конец света уже наступил.

КАК СТАРООБРЯДЦЫ ПОДТАЛКИВАЛИ ЛЮДЕЙ К СУИЦИДУ?

Старообрядческий раскол 17-18 веков показал, насколько хрупка и немощна человеческая душа, каким немыслимым духовным болезням она подвержена. Богословы, философы, историки, врачи, до сих пор ищут лекарство, способное излечить духовные “язвы, раны, пятна, неочищенные, необязанные и несмягченные елеем” Исаия, периодически появляющиеся на духовном теле народов. Но, судя по истории, как прошедшей, так и нынешней, конца этому не предвидится.

Вспышка старообрядческого раскола началась с неприятия и противления реформам патриарха Никона. Проповедь ее лидера протопопа Аввакума - держаться старой веры, древнего благочестия и служить по неисправленным, старым книгам. Против упрямых царь Алексей Михайлович и патриарх Никон подняли прещения переросшие в самые жесточайшие гонения. Свет реформ, перерос во мрак насилия.

Были по местам бунты, которые жестоко подавлялись правительственными войсками. В массе своей старообрядцы избрали метод пассивного противления нововведениям царя и патриарха. Объявив Алексея Михайловича и патриарха Никона антихристами, старообрядцы, взяв свое упорство, как бегство от реальности, уходили в себя и этот тихий уход в себя породил тяжелейший по своим последствиям массовый психоз: “антихрист уже здесь в этом мире, следовательно, надобно бежать из этого страшного мира в мир иной” посредством самосожжения.

“Испечемся яко хлеб на Святую Троицу, вылетим яко искры на небо, что Илия пророк на колеснице огненной. Кто сожжется, тот и спасется и младенцы сгорят да не согрешат. До пещи той огненной страх, а как в нее вошел все и забыл”. Пафос борьбы воодушевлял к подражанию.

Такими воззваниями фанатичные проповедники старой веры воодушевляли, натаскивали обманутых людей к безумию суицида. Людей, не ведущих света Священного Писания, где Господь наш Иисус Христос сказал: “Дня и часа того никто не знает: ни Сын, ни ангелы, но только Отец Небесный”. Еванг.Мф.24:36.

Скупые свидетельства энциклопедий Брокгауза Эфрона передают о поистине всероссийском масштабе “колесниц огненных”, - вот только одно из них: Дометан - священник, расколоучитель в Тюмени, знаменитость в истории самосожжений, проповедью о наступающем втором пришествии Христовом, собрал около себя 1700 человек простого народа, вместе с которыми сжегся. Его, по-видимому, следует признать автором сочинения “Поучения сибирских старообрядцев об антихристе”, содержащем в себе фанатичную проповедь о наступившем уже в мире царствовании антихриста в лице царской и патриаршей власти.

МАССОВЫЕ САМОУБИЙСТВА НА ПОЧВЕ ОЖИДАНИЯ КОНЦА

Любая утопия - суицидна. В конце 20-го века мы имеем несколько примеров массового суицида на почве лжепропочества о кончине мира: это в 1978 году 914 человек последователи Джими Джонса в Джонстауне (Мексика), 420 человек в Уганде (Африка) в 1998 году, в Швейцарии в Альпах - 46 человек и другие менее массовые, о которых мы не знаем. О них писала пресса, обугленные трупы показывали по телевидению, но, отметим, насколько все это незначительно в сравнении с тем, что происходило в России в 17-18 веках и в каких огромных масштабах. Кто увидит и опишет?

Многие из нас думают, услыхав об очередном выплеске горя и страдания: как случилось это? Почему человеку не хочется жить законопослушно, мирно, спокойно “во всяком благочестии и чистоте”?

В этом то и дело, что человечество вопреки мнению, что его природа мирная, но терпящая от внешних врагов, глубоко и разрушительно внутри себя. На определенных периодах бытия, исторических разломах человеку легче сжечься, утонуть, замерзнуть за жажду сомнительного подвига, чем покориться мирному сосуществованию и здравому смыслу. Зверь не внешний, которого предрекают и боятся “провидцы” всех мастей, как прошлого, так и современного, “зверь” есть внутренний сидящий внутри души и постоянно будоражащий разрушать, а не созидать.

Будучи послушником, в Почаевской лавре, я наблюдал многих чающих близкого конца. Эти люди – странники. Бросившие своих родных, свои дома и странствующих в пути подвига скорого «пришествия», его проповеди. Наблюдал и такую сцену: странница с неспокойным взглядом, вся ушедшая в себя, что-то бормочущая себе под нос, называя окружающих пришедшими антихристами, из-под лоба смотрящая на всех, часто оглядывающаяся вокруг, резкими движениями всех вокруг постоянно крестящая, видимо не желая подпустить к себе антихриста или беса. Отец Палладий, Полтавчанин, идет мимо и, смеясь, говорит: “что ты оглядываешься, кого ты крестишь? Крести лучше саму себя, проглядела, бес сидит уже давно в тебе, а не в окружающих!”

Этот случай иллюстрирует ту мысль, что природа глубинного зла кроется также и в самом человеке. Сатана действительно искушает нас извне злом, но Творец не дал ему совершенной власти над нами, и зло, которое обнаруживается посредством искушения предлагаемое им, мы выбираем сами и принимаем сами. Не надо всю вину перекладывать на искусителя диавола, но вина есть и на принимателе человеке. Вина обоюдна. Вал современной околоцерковной литературы “пугающей зверем” страдает отсутствием истинной духовной проницательности. Это надо помнить, дабы в раскатах грома исторических событий не свалиться в истеричный эсхатологизм, мистикоманию. Святой Афанасий Великий в письме к Драконтию говорил: “Знай, что мы должны служить не времени, а Богу”. Очень верно сказано. Очень.

XX ВЕК И ЕГО СТРАХИ: ПЕЧАТИ, КОДЫ, ПАСПОРТА, КАРТОЧКИ

Особенно подлил масла в эсхатологический огонь наш парадоксальный 20-й век, с установившимся в восточной Европе коммунистическим режимом и его агрессивно-вульгарным атеизмом, не терпящим внутри себя никаких духовных проявлений, чуждых его природе. Здесь можно говорить, не погрешая против истины, о попытке коммунистов осуществить, насадить тоталитарный атеизм.

Здесь для верующего мыслящего человека предстали во всей своей остроте небывалые духовные испытания. Ни гонения, ни лагеря и расстрелы, но то, что хотя и это “свобода, равенство и братство” основополагающие принципы христианства по “Деяниям апостольским” в 20-м веке были провозглашены с новой силой не теми, от кого это наибольше требовалось и ожидалось, не от людей Церкви, но от безбожников-большевиков.

Другое дело, чем эти свобода и братство впоследствии стали, в руках большевиков. Но, чтобы увидеть это, потребовалось время и кровь мучеников. А так, сначала, массы людей приняли эти лозунги и пошли за большевиками. Для верующих было мучительно слышать: справедливость, коммунизм - Царство Божие, но без Бога. Это уже потом, лет через 15-20, в лагерно-грозовых 30-х-37-х, 40-х, люди поняли и осознали “благими пожеланиями дорога в ад вымощена” и что ”Конец неуместной свободы - жестокое рабство”, но пока нужно было сквозь сумрак лет, мученически духовно расти, чтобы осознать эту невозможность, ошибочность самой коммунистической идеи - Царства Божия, без Бога.

Все эти, как я уже писал, духовные брожения, терзания, тяжелые осмысления происходящего, подкрепляемые воочию массовым закрытием храмов, монастырей, их разрушением, массовыми расстрелами тех людей, с которыми большевикам было не по пути в “светлое будущее”, породило тяжелую духовную депрессию. Непревзойденный певец коммунизма Владимир Маяковский написал: «и жизнь хороша, и жить хорошо...». Взял да и застрелился. Ему последовали много коммунистов-большевиков, стоящих у истоков революции. Верующие же, находясь в лагерях, ссылках и тюрьмах тяжело и мучительно осмысляли происходящее. И это осмысление породило много эсхатологических догадок и прозрений, от, примитивно народных до богословски возвышенных. Русский религиозный философ Бердяев исцелился от революции - революцией.

«Бысть на мне рука Господня и изведе меня в духе постави посреде поля и оно было полно костей человеческих. И обведе меня окрест их и около и се многи на лице поля и сухи зело. И сказал мне: сыны человечь оживут ли кости сия? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь сие. И сказал мне: Изреки пророчество на кости сии и скажи им: “кости сухие! Слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог: вот я введу в вас дух жизни и оживете в день оный людие Мои...» Иезекииль, бессмертная 37я.

ЭСХАТОЛОГИЧНЫЕ «СТРАХИ» XXI ВЕКА

Наш 21-й век начался периодом религиозных противлений, бунтов и войн.

Сейчас времена изменились, Церковь теперь никто не гонит. Государство даже помогает возрождению религии, надеясь найти опору в ней себе. Бедные заблуждающиеся, государственные институты и деятели в них. Кто пожалеет их? Не верьте религиозным пророкам, пророчествующим ложь! Не заблуждайтесь в их благих намерениях! За фасадом их красивых и половодных словес, различных религиозных организаций: «о мире всего мира, о примирении всех и вся, о успокоении мятущихся, о единении всех и милосердии», сокрыта ядовитая, гремучая закваска не только государственной, но и международной нестабильности, войн, разделений, раздоров, дикой борьбы за зоны влияния, имущественных притязаний и чванства.

Не надейтесь и не заблуждайтесь относительно их, помня, что большинство исторических бунтов, войн и ужасов связанных с ними – религиозные. И следующий вал религиозных смятений, пока еще детски-песочных масштабов, но кто знает, что может вспыхнуть завтра, это – коды, паспорта, карточки и чипы. Ох, какова это опасная закваска нестабильности! В ней человек «благочестиво» реализует свою ядовитость.

Да, несомненно, есть нечто отвратительное, вызывающее протест в человеческой природе на глубинном, психологическом уровне в разговорах, даже на словах, на перспективу, как человека будут номеровать, кодировать, ставить клеймо, вводить в тело микрочип и т. д. Даже природа животных этому противится.

Я рос в селе и много раз видел, как колхозным телятам вдевали в уши бирки-ярлыки, в те дни рев на ферме стоял неимоверный, как на бойне. Да, несомненно, там наличествовала боль, не сколько духовная, сколько физическая. Но и духовную боль человечества игнорировать тоже нельзя. Пренебрегая ею, государство может наступить на такой мозоль народа, что и само погибнет в день гнева его ярости. Вот почему верующий человеческий дух будет противиться многоразличным новейшим технологиям, грядущим на нас. В связи с этим будут мятежи и бури и, следовательно, религиозные движения с многими писаниями.

Но, бытие парадоксально. Помня о наличии сатанизма в природе государства – «зверя», как его именовали первые христиане, необходимо помнить и о сатанизме отдельного, конкретного человека. Из глубинных тайников его души, из бездн его поднимается такой архаичный сатанизм, такой черный дым, что государство, кесарь, «зверь» в сравнении с ним выглядит ангелом света. Начавшийся 21-й век с его новой войной, войной отдельного человека против общества – террором, наглядное тому подтверждение. Здесь, теперь среди грома, взрыва и грохота бомб все смелее и смелее приходится говорить о пользе и спасительности тотального государственного слежения, кодификации и осмелюсь употребить новое слово – «микрочипизации». Сатанизм есть как в государстве, так и индивидууме. Мир, будущее его, в этом смысле бесперспективен и безнадежен.

Христос в Евангелии сказал: “Князь мира сего диавол”. Чуткий барометр верующего народного духа реагирует на малейшие подвижки Зверя. Если закрываются церкви, сжигаются книги и иконы, монахи, священники и стойкие в вере миряне отправляются в лагеря, значит сатана выпущен из апокалиптической бездны, значит, он орудует в мире. Все его изобретения направлены единственно на отвращение человека от Бога, какими бы благими они не объявлялись или казались. Весь научно-технический прогресс уводит людей от природной естественной жизни, созданной таковой в начале Творцом и заключает их в искусственные, неестественные окружения, вещи и схемы.

Истина проста: ближе к природе - ближе к Богу, удаление от природы - удаление и от Творца. Посему верующие противятся новшествам, какими благими бы они не казались. Здесь основа религиозного подвига: противостать зверю, уйти в пустыню реальную или духовную.

Когда началась массовая электрификация страны Советов, появилась электролампочка, Советы чуть ли не прописали это изобретение Эдисона себе, назвав этот электрический источник света “лампочка Ильича”. Такое наименование давало повод верующим отказываться от электричества, сопротивляться его проведению в свои дома. Некоторые монастыри, отказываются от него и по сей день. Пример - Золотоноша. В этом есть труднообъяснимое современными мистиками и богословами и уж тем более непонятное современному человеку, напряжение духовной жизни - внутреннее, глубинное противление верующего духа диаволу - “Безстудней ярости же и огню, Божественное желание сопротивляшеся, огнь убо орошаше, ярости же смеяшеся...»” 7-й ирмос канона Успения Божией Матери. Славянск текст. Гл.1-й.

ТАЙНА ЧИСЛА АНТИХРИСТА 666

Пасем с бабушкой Павла Березняка, моего одноклассника, коровы. Пригожий летний день, череда малоподвижна, пасется. Неторопливая пастушеская беседа переходит от одной темы к другой, о чем только не переговорят люди, у которых много времени; что в молодости спорт, то в старости дрова, керосин и нитки. Я слушаю беседу старших, мне интересно. Мне почему-то в детстве все, о чем говорили старшие, было интересно.

Зашел разговор о Ленине. Вдруг бабушка моего одноклассника подседает ко мне, зная, что я хожу в церковь, и заговорщицки говорит: “Знаешь, я тебе хочу открыть, кто такой Ленин”. Берет спички и на простланном мешке из спичек выкладывает “Л Е Н И Н”, затем из тех же спичек выкладывает “6 6 6 ”, и в полголоса цитирует слова Апокалипсиса: “Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666”. Откр.13:18.

Мне интересно, я чувствую, как бы нахожусь на пороге “последней тайны”, слушаю заворожено. Думаю. Как просто. Как ясно. Сколько раз читал в Откровении Иоанновом за это число и не понимал, а вот теперь знаю, кто скрывается за этим числом! В тот день это для меня было большим откровением.

Уже много позже из разных источников я узнал, что под это число подходили: Нерон, Юлиан отступник, у нас на Руси — Петр I, Наполеон. Словом все те, кто, по мнению широких верст людей даже маловерующих, несли в себе дух антихристов.

ЛИТЕРАТУРА О КОНЦЕ МИРА В 20-М ВЕКЕ

Странники в монастырях, да и по домам собирающиеся верующие, часто тайно, под покровом ночи распевали кант, отражавший настроение тех дней. Назывался он: “Стих 20 века”.

Жизнь унылая настала, лучше б, братья, умереть,

Что вокруг нас происходит, тяжело на все смотреть.

Храмы Божии закрыты, их лишили красоты,

В храмах окна перебиты, с глав позброшены кресты.

Службы Божии забыты, лик священства заключен,

Детский мир среди востока, богохульству научен ...

... Будем, братие, молиться, мы Небесному Отцу,

Может быть, сей мир стремится, жить к последнему концу.

В громе бушующих антирелигиозных вихрей верующие в силу своей духовной зрелости, или наоборот – незрелости, стремились осмыслить происходящее, приоткрыть завесу тайны Промысла Божия о мире. Появились образцы письменности веры, это прекрасные духовные прозрения простых людей, соприкоснувшихся с Огнем Божественного Откровения. В них отражен часто форсированный, волевой поиск Лица Божия и Света Божия.

В простых ученических тетрадках в 12 или 48 листов рука не одного, а целого собора верующих людей, желающих поделиться с другими чудесами и радостями веры. Буква за буквой, строка за строкой, часто красивым полупечатным шрифтом люди переписывали эти бесценные свидетельства и передавали в другие города, селения, там же находились свои добровольцы пера, и, копируя их рассылали все дальше и дальше.

Духовная печать была запрещена, пишущих машинок было мало, да и те требовалось регистрировать в “органах”, ксероксов вообще и в помине не было, они появились только в 70-х, но была огромная жажда слышания слов Господних. И если эта жажда была, писания никакими запретами не остановить.

Можно с уверенностью сказать — коммунизм не убил духовную литературу, но своими запретами стимулировал ее рост и тематику.

«КАК В СЕЛЕ ПОКРОВСКОМ ХОРОНИЛИ АТЕИЗМ»

В кругах верующих 70-х и 80-х годов по рукам рукописно ходила прекрасная полемическая повесть “Как в селе Покровском хоронили атеизм”, вариант “Яко с нами Бог”.

Пасечник Демьян Лукич Кислый спорит с лектором атеизма Матюхиным, приехавшим в его село и читающим лекцию о научном атеизме крестьянам, собравшимся в сельском клубе. На простых и доступных примерах: пчелах, птицах, растениях пасечник доказал несостоятельность атеистической теории самобытности природы и мира. “Если есть закон во Вселенной, есть и Законодатель их - Бог”. Таков лейтмотив повести. Можно с уверенностью сказать, это была лучшая духовная повесть тех лет.

Религиозная литература была бы намного бедней, если бы в хоре ее голосов не звучал голос простого пасечника с его ключевым вопросом безбожнику: “скажи ка, любезный, откуда появилось все это?” Нужно также сказать, что рассказ “Как в селе Покровском хоронили атеизм” является плодом творения коллективного сознания верующего религиозного духа. Возможно один какой-то неизвестный автор, (мы имеем псевдоним Лавров) положил начало, основание ей; поскольку полемика с атеизмом также как и жизнь продолжалась, повесть обрастала все новыми и новыми подробностями и дополнениями, корнями же своими она, я думаю, восходит к тем уже далеким 20-м, когда устраивались подобные диспуты между верующими и неверующими (вершинами этого айсберга были Введенский и Луначарский).

Продолжение следует...

Архимандрит Аввакум (Давиденко) - специально для "УНИАН-Религии"