В 2012 году календарь майя "начинает отсчет с "нуля"

Не ожидайте конца Света в декабре 2012 года по Календарю майя. Ничего не произойдет, потому что сами создатели древнейшего летоисчисления никогда не предвидели краха Цивилизации. Об этом заявили исследователи культуры майя во время "круглого стола", состоявшегося в мексиканском городе Паленке. В нем приняли участие 64 специалиста из 12 стран мира.

По их мнению, Календарь майя не заканчивается в декабре будущего года, а лишь "начинает отсчет с "нуля". Это подтверждает цикличность предположений астрономов древнего народа, или как тогда их называли "прорицателями", которые исходили из расчета, что новый этап Цивилизации начинается каждые 5 тыс. 125 лет.

Как уверяют специалисты в области исследования культуры майя, этот народ никогда не предсказывал "конец Света" - об этом нет свидетельств в древних записках, доставшихся в наследие от этого племени. Более того, в письменах говорится о возобновлении цикла летоисчисления, которое наступит 21 декабря 2012 года.

Календарь майя - одно из самых загадочных наследий этой древнейшей цивилизации. Ученые до сих пор полностью не выяснили историю его появления, что и является поводом для возникновения разных версий, в том числе, и о предстоящем конце Света.

ИТАР-ТАСС