В Самборе освятили памятник Степану Бандере

В Самборе Львовской области торжественно открыт памятник проводнику ОУН Степану Бандере, смыслом жизни которого была борьба за независимость Украины.

Авторы монумента львовские художники скульптор Николай ПОСИКИРА и архитектор Михаил ФЕДИК. Освящение провели одиннадцать священников.

В торжествах приняли участие и выступили председатель областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, депутаты областного совета Ярослав ДУБАНЕВИЧ, Степан КУБІВ, председатель Центрального провода КУН Степан БРКЦУНЬ, руководитель благотворительного фонда Андрей ЛОПУШАНЬСКИЙ и другие.

Они, в частности, отмечали, что открытие памятника Степану Бандере, который для сознательных украинцев был есть и останется народным героем, является достойным ответом тем политическим силам, которые проводят антиукраинскую, активную политику. Монумент проводнику ОУН позволит все последующие поколения обогащать духом мужества и любви к Украине.

По словам мэра города Тараса Копиляка, открытием памятника Степану Бандере в Самборе начато создание мемориальной площади борцам за свободу Украины, которая должна появиться в следующем году.

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