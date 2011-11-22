УПЦ расскажет о тоталитарной секте «Церковь сайентологии»

В канун чествования дня Святителя Иоанна Златоуста Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам молодежи, Синодально-просветительский отдел УПЦ, Богословско-каноническая комиссия при Священном Синоде УПЦ, Апологетический центр во имя Святителя Иоанна Златоуста (Киев) и Свято-Троицкий Ионинский монастырь 24 — 25 ноября проведут Круглый стол «Православие в Украине: актуальность современной апологетики». В рамках Круглого стола 25 ноября состоится пресс-конференция «Проникновение экстремистской тоталитарной секты „Церковь сайентологии“ в систему образования Украины», сообщили в пресс-службе УПЦ.

В мероприятиях участвуют ведущие специалисты по сектоведению Европы и СНГ и представители священноначалия Православной Церкви:

1. Председатель Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, Председатель Попечительского Совета Апологетического центра во имя Святителя Иоанна Златоуста (Киев), настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря, викарий Киевской епархии УПЦ, епископ Обуховский Иона (Черепанов);

2. Председатель Апологетического центра во имя Св. Иоанна Златоуста (Киев), заместитель руководителя кафедры теологии Классического Приватного Университета (Запорожье), психолог, протоиерей УПЦ Александр Мирошниченко;

3. Руководитель Центра религиоведческих исследований во имя Св. Иринея Лионского (Москва), президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), вице-президент Международной организации «Диалог-центр Интернациональ», член Совета Директоров Европейской Федерации исследовательских центров информирования о деструктивных культах (FECRIS), профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин;

4. Представитель Информационно-консультативного центра во имя Св. Иосифа епископа Волоцкого (Минск) Председатель миссионерского отдела и отдела по делам молодежи Гомельской епархии Белорусского Экзархата Белорусской Православной Церкви, руководитель информационно-консультативного центра во имя Св. Иоанна Дамаскина протоиерей Артемий Кривицкий.

Подробнее о проблеме распространения сект, в частности, находящийся под надзором спецслужб Европы секты саентологов — на сайте Апологетического центра во имя Святителя Иоанна Златоуста (Киев). Узнать о социальных проектах Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи можно на сайтах www.molodost.in.ua, sinod-molodost.in.ua.

Место проведения: Киево-Печерская Лавра, ул. Ивана Мазепы, дом 25, корпус 70а (Синодально-просветительский отдел УПЦ). Начало: 11:00