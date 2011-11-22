В Чернигове прошла конференция, посвященная церковному подполью в СССР

В Черниговской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Короленко прошла международная научная конференция «Церковное подполье в СССР». Как сообщила пресс-служба облгосадминистрации, в конференции приняли участие почти 100 научных работников и религиозные деятели из Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Великобритании, Франции и Италии.

В приветственном слове к участникам конференции проректор по научно-педагогической и учебной работе ЧНПУ имени Т.Г. Шевченко Валентин ПАНЧЕНКО подчеркнул важность системного исследования вопроса возникновения и функционирования церковного подполья как отдельного религиозно-общественного движения в Советском Союзе. Он выразил надежду, что подобные конференции, где научные работники из разных стран могут обменяться мнениями и подискутировать, станут регулярными.

Участники конференции в своих выступлениях указывали на беспрецедентность такого масштабного научного мероприятия, посвященного подпольной церковной жизни в СССР, в первую очередь, православной Катакомбной церкви. Ведь тема церковного подполья в СССР впервые обсуждалась на международном научном уровне. Во время конференции речь шла об антирелигиозной политике в СССР, деятельности советских репрессивных органов против Церкви и церковного подполья, и в то же время о духовной оппозиции тоталитарному режиму в СССР.

В программе конференции значительный интерес научных работников вызывали доклады президента Кестонского института др. Майкла БУРДО и директора этого заведения Ксении ДЕННЕН. В рамках мероприятия также прошли презентации выставок, посвященных деятельности Кестонского института и Катакомбной церкви советского периода.

Организаторами конференции выступил Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко при участии представителей Кестонского института (Оксфорд, Великобритания) и при поддержке Черниговской областной государственной администрации.