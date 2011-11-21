На границе с Сирией обстрелян автобус с паломниками

Двое граждан Турции получили ранения, когда неизвестные открыли огонь по колонне турецких автобусов, перевозивших паломников, на границе с Сирией, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкий новостной телеканал NTV передает, что одним из раненых оказался водитель. В автобусе разбиты стекла.

Сами пассажиры рассказали, что на контрольно-пропускном пункте восемь сирийских солдат попросили их выйти из автобуса.

По словам одного из пассажиров, солдаты открыли огонь в тот момент, когда несколько паломников стали бежать.

Газета.Ru