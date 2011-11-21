Сегодня Собор св. архистратига Михаила

Праздник в честь св. Архангела Михаила и других бесплотных Сил установили в 4 в. Этот праздник называется собором потому, что в этот день Церковь чтит собор – собрание всех бесплотных Сил вместе со св. Архангелом Михаилом, а также собор – собрание людей на земле для прославления небесных сил.

Почитание Ангелов в Восточной Церкви началось еще в 3 веке, а в 4 уже получило общее распространение: на поместном Лаодикийском соборе, который осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира, утвердили их православное (правильное) почитание. О давней традиции чествования Церковью ангелов свидетельствует также храм в честь св. Архангела Михаила, который построил в пригороде Константинополя император Константин Великий (274-337). В этом храме, по свидетельству историка Созомена, было много чудесных оздоровлений.

Главная цель праздника, как отмечает о. Юлиан КАТРИЙ в книге "Познай свой обряд", – возвеличить и прославить святого архангела Михаила, а с ним и других ангелов. Архистратига Михаила Церковь ставит первым среди ангелов, поскольку он возглавил борьбу добрых ангелов против ангелов, выступивших против Бога, и победил. Поэтому и иконография представляет архангела как вооруженного полководца.

Этот праздник также, кроме архистратига Михаила, превозносит все ангельские хоры. Еще от Псевдо-Дионисия Аеропагита (V век) в Церкви начат обычай делить всех ангелов на три чина, по три хора в каждом: серафимы, херувимы и престолы; господства власти и силы; начала, архангелы и ангелы.

Святой Архистратиг Михаил является покровителем Киева. Небесным покровителем украинской столицы архангела Михаила считают с давних времен: в архивах сохранились международные соглашения, подписанные князьями Владимиром Великим и Ярославом Мудрым и скреплены кольцами-печатями с изображением крылатого воина.

По легендам, верховный военачальник небесных сил помог войску князя Святополка победить половцев, появившись над Софией Киевской крылатой птицей в рыцарских латах. Недалеко от того места 1108 Святополк построил Михайловский Златоверхий собор.

Как свидетельствуют исторические летописи, архистратига изображали на гербах Мономаховичей, Киевского воеводства, Киевской губернии, Киева (появление первого официального герба нашей столицы с изображением крылатого воина связывают с предоставлением Киеву Магдебургского права). Символ архистратига есть и на главной хоругве времен Богдана Хмельницкого и на многочисленных казацких знаменах. Как и на современном гербе Киева и флаге города.

Скульптуры архистратига Михаила установлены на площади Независимости и на фронтоне Михайловского Златоверхого собора.

РИСУ