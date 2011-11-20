Архиепископ Севастийский Феодосий выступил в защиту Сирии

Архиепископ Севастийский Феодосий (Аталла ХАННА) заявил о заговоре против Сирии и обратился к арабским странам с просьбой о ее поддержке.

«Когда мишенью становится Сирия, значит, это касается и Палестины. Если мишенью становится Дамаск, это все равно, если бы мишенью сделали Иерусалим», – сказал он в среду в интервью для Syrian TV, критикуя решение Лиги арабских государств о приостановлении членства Сирии в Лиге.

Он назвал решение ЛАГ «неблагоразумным», сказав, что Сирия играет ключевую роль в Лиге, назвав ее «бьющимся сердцем» арабского мира. Архиепископ обратился к Лиге с просьбой выполнить свои обязанности по защите арабских стран и исправить ошибку, восстановив членство Сирии, «вместо того, чтобы участвовать в заговоре против нее». Сирия – одно из государств-основателей движения арабского объединения, подчеркнул владыка, призвавший другие арабские страны поддержать Сирию, чтобы помешать заговору против нее и закончить этот кризис, охвативший весь арабский мир.

pravoslavie.ru

