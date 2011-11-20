Немецкое католическое издательство зарабатывает на эротике

Председатель наблюдательного совета немецкого католического издательства Weltbild Клаус Донаубауэр ушел в отставку из-за скандала, связанного с публикацией издательством эротической литературы и книг по эзотерике. Об этом сообщил представитель аугсбургского епископства Маркус Кремсер, пишет Berliner Morgenpost.

Аугсбургское и другие католические епископства Германии входят в число 14 владельцев издательского дома. К.Донаубауэр является также финансовым директором аугсбургской епархии.

В конце октября стало известно, что издательский дом продает в интернете эротическую литературу. В частности, среди книг, которые печатал ИД, были книги, написанные бывшей порно-звездой Долли Бустер. При этом официально католическая церковь выступает против распространения эротики и порнографии.

В прошлом году оборот издательства составлял 1,7 миллиарда евро. Церковь пыталась продать бизнес с 2008 года, когда среди публикаций ИД заметили сомнительные для церковного издательства книги. Кельнская епархия тогда полностью отказалась от своей доли в издательском бизнесе.

Лента.Ru



