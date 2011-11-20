ГАИ просит священников призывать людей не бежать с мест ДТП

Главный гаишник Львовской области официально обратился к церквям различных конфессий и попросил священников на проповедях призывать людей не бежать с мест ДТП и не оставлять пострадавших без помощи.

"К церкви прислушиваются. Поэтому мы просим отцов призывать прихожан соблюдать правила дорожного движения. Ведь нарушение этих правил является своего рода грехом. Из-за такого греха в мирное время гибнут люди на дорогах", - подчеркнул Карпинец.

По количеству жертв в результате ДТП Украина занимает пятое место в Европе, а Львовщина - пятое место в нашем государстве. Смертность в результате ДТП превышает смертность от онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Чаще всего с места аварии водители скрываются именно во Львовской области. В этом году таких нарушителей пришлось искать после 168 ДТП. 158 из них уже нашли. Тогда как в других областях так называемых "розыскных" ДТП случается 18-20 в год, рассказал начальник управления ГАИ во Львовской области подполковник Андрей Карпинец.

Священнослужители признались, что к ним приходили люди и рассказывали, что совершали наезды на людей и убегали с места аварии.

"Примерно год назад ко мне на исповедь приходит человек. Он рассказал, что сбил ребенка и скрылся. Просил дать епитимью за этот грех. Я его попросил пойти в милицию и рассказать об этом поступке. Он отказался. Говорит, боится. Ясно, что я отпущения грехов в таком случае дать ему не смог", - рассказал Владыка Августин из УПЦ во Львове.

27 ноября в всех церквях области пройдут богослужения за души погибших на дорогах и за работников ГАИ.

ТСН