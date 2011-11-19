Израильские ученые расшифровали надпись, сделанную 800 лет тому назад

Уникальное открытие сделано израильскими археологами - найдена и расшифрована надпись на арабском языке, сделанная почти 800 лет тому назад крестоносцами. Находка сделана в окрестностях Тель-Авива, передает агентство KIPA-APIC.

Это единственное в своем роде открытие - более никаких других надписей на арабском языке, сделанных крестоносцами, до сих пор не было обнаружена на Ближнем Востоке, отмечает преподаватель Еврейского университета Иерусалима Моше Шарон.

Специалист сообщил, что расшифрованы слова: «+Фридрих II, король Иерусалима, 1229 от Воплощения нашего Господа Иисуса Мессии +». Фраза написана на арабском языке и вырезана на блоке серого мрамора, который был частью какого-то старинного здания.

Реч идет об императоре Священной Римской империи и короле Сицилии Фридрихе II Гогенштауфене, который в указанное время также являлся королем Иерусалимским. Интересно отметить, что родившийся и проживший большую часть жизни на юге Италии, где в то время проживало немало арабов, император был большим поклонником арабской культуры.

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