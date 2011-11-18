Памела Андерсон в ТВ-шоу сыграет ... Деву Марию

Голливудская актриса, известная своими откровенными ролями и фотосессиями, примет участие в рождественской постановке на канадском телевидении.

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон, которая создала образ эффектной блондинки в красном купальнике, приняла предложение режиссера Рассела Питерса сыграть роль Девы Марии для рождественского комедийного скетча на канадском телеканале.

Питерс собирается снять свою версию библейских событий, наполненную юмористическими сценками, музыкальными номерами и живым выступлением комедиантов. Сам режиссер в своей постановке сыграет роль Иосифа.

Памела Андерсон не раз шокировала публику своими сексуальными снимками и домашними записями интимных развлечений с бывшим мужем рокером, с нетерпением ждет возможности изобразить Матерь Сына Божия Иисуса Христа на экране.

«Мой агент рассказал, что это будет веселая и легкая постановка, нечто вроде пантомимы, а я просто обожаю устраивать подобные выступления у себя дома вместе с детьми. Я сразу же согласилась, я думаю, я могу гораздо больше, чем просто великолепно выглядеть в бикини на экране», - поделилась будущая «мать».

Премьера нового шоу запланирована на начало декабря. Кроме Андерсон в постановке примет участие также популярный канадский певец Майкл Бубле.

Интересно, как отреагирует на такое издевательство над библейскими сюжетами христианский мир? ...

Кириос

