На Прикарпатье построено 330 церквей

В Ивано-Франковской области за годы независимости Украины религиозные общины построили 330 церквей.

Как сообщили УНИАН в областном совете, об этом поинформировал на заседании депутатской комиссии по вопросам национального и духовного развития, на котором обсуждали проект региональной программы «Духовная жизнь Прикарпатья на 2012-2015 годы», управляющий делами Ивано-Франковского облсовета Василий СКРИПНИЧУК.

По его словам, «в нашей области построено 330 храмов за годы независимости Украины. Это серьезно и это мы должны учитывать». В областном совете считают, что принятие такой программы будет способствовать сотрудничеству с религиозными организациями, станет началом сближением властно-церковных интересов.

Ориентировочно предполагается для реализации программы 1,9 млн. грн.

По информации облгосадминистрации, в Ивано-Франковской области действует 1 тыс. 350 религиозных организаций, в том числе 686 - Украинской греко-католической церкви, 296 - Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В области 32 монастыря, в которых находится 258 монахов и монахинь, 10 учебных духовных заведений, 841 культовое сооружение.

