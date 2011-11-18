В Волынской обл. ограблены два храма

Тревожные новости пришли из Владимир-Волынской епархии.

«Сайт Владимир-Волынской епархии http://vv-orthodox.org/ был взломан и уничтожен злоумышленниками! 17 ноября в епархии были осквернены и разграблены два храма. Просим молитв!», - сообщил в фейсбуке пресс-секретарь епархии протодиакон Виктор Мартыненко.

Портал «Православие в Украине» обратился к о. Виктору за более подробной информацией, и оказалось, что 2 храма - в селе Голобы Ковельского района и в селе Лудин Владимир-Волынского района (Волынская область), 17 ноября, подверглись нападению неизвестных.

«Почерк вандалов похож, - сообщил о. Виктор. - Проникли в церковь, взломав замки и решетки. В храмах перевернули и сбросили святыни, находившиеся на святых престолах: антиминс, крест и Евангелие. С первого храма были похищены напрестольное Евангелие, с другого - старинный образ Спасителя и евхаристическую Чашу. Правоохранители ищут преступников, пока безрезультатно ».

По словам пресс-секретаря епархии, правящий архиерей епископ Владимир (Мельник) призвал священнослужителей усилить меры безопасности, быть бдительными, особенно в храмах, где хранятся старинные реликвии и утварь.

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