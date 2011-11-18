Тульская епархия против сеансов Кашпировского

Миссионерский отдел Тульской епархии обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить эффект от «целительской» деятельности КАШПИРОВСКОГО, чьи «сеансы» были намечены в городе на конец ноября.

По мнению руководителя Миссионерского отдела Тульской епархии иерея Павла КАРТУШИНА, деятельность Анатолия КАШПИРОВСКОГО содержит признаки следующих преступлений: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести; мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием .

«Просим Вас провести прокурорскую проверку в отношении гражданина КАШПИРОВСКОГО, – говорится в письме на имя прокурора области Олега ЧЕРНЫША. – Дополнительно просим проверить наличие у него необходимых разрешений и лицензий на оказание населению платных услуг».

В миссионерском отделе Тульской епархии также сообщили, что связывались с руководством ДК Железнодорожников, где 24 ноября должны были пройти два «сеанса» КАШПИРОВСКОГО , и выяснили, что выступления перенесены, но не отменены: по словам директора ДК, «люди уже купили билеты», а кроме того, все согласовано с областной властью.

В связи с чем Миссионерский отдел направил жалобу не только в прокуратуру, но и профильные министерства и департаменты правительства Тульской области, в которой просит «дать оценку анонсированному в Туле выступлению известного врачевателя энурезов» и надеется, что времена «телевизионного целительского шарлатанства лихих 90-х канули в лету»

Православие.Ru