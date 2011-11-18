Нужно ли воцерковление тем, кто считает, что Бог у них «в душе»?

"Азбука веры"

Люди, считающие, что они не нуждаются в церковной жизни, потому что уверены, что Бог у них «в душе», по всей видимости, считают себя высоконравственными, не имеющими необходимости ни в Покаянии, ни в соизмерении своих поступков с объективными нравственными критериями. Часто приходится сталкиваться с расхожим мнением, что для спасения достаточно быть хорошим, порядочным человеком, при этом жить церковной жизнью совершенно необязательно.

Православный христианин никак не может согласиться с этим утверждением в первую очередь потому, что понятия «порядочность» является понятием светской этики, а следовательно, секулярной. Это понятие не определено в себе, никто не может с точностью раскрыть его значение, так как светская этика не имеет никаких критериев нравственности, кроме оставшихся, весьма размытых представлений о том, что есть добро и что есть зло, позаимствованных ею опять же из христианства.

То, что считает для себя порядочным один человек, другой, возможно, оценит как недолжный, нечестный поступок. Нравственность нецерковных людей a priori может быть лишь относительной, так как их представления о добропорядочности субъективны, ведь объективно оценивать свои (или чужие) поступки можно только по отношению к каким-то объективно действующим критериям.

Этические представления невоцерковленных людей, к сожалению, весьма бессистемны, неполны и неглубоки, не осмыслены и не имеют под собою никакого основания, кроме личных предпочтений, расхожих стереотипов и сложившихся, в силу влияния социальной среды, полученного воспитания и образования, мнений.

Господь в Своем Откровении, Хранительницей которого является Церковь, дает нам заповеди (Исх.20:2-17; Мф.5,6,7), главнейшая из которых – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, всем разумением твоим» (Мф.22:37; Втор.6:5). Нет более высоких нравственных принципов, чем те, к которым призывает Церковь. Но и их достижение не самоцель, та великая цель, которую ставит перед человеком Бог – это обожение, стяжание благодати Святого Духа, святость: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф.5:48), «дабы вы…соделались причастниками Божеского естества» (2Пет.1:4), «…я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал.4:19), «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп.2:5). Но восхождение к святости невозможно без ошибок и падений, поэтому каждый христианин нуждается в церковном таинстве Покаяния.

Сама постановка рассматриваемого нами вопроса обнаруживает плохое понимание природы Церкви теми людьми, для которых этот вопрос существует в той форме, как он выражен в заголовке данной главы. Сторонники пантеистической концепции мироустройства, в основном, представляют себе Церковь таким образом: Бог есть все, значит, Бог есть и во мне; кроме моего невежества, никто и ничто меня от Бога не отделяет, постигая самого себя, я постигаю Бога. «Христос» – это понятие, характеризующее наивысший уровень раскрытия в себе сознания. Иисус Христос – это праведник по имени Иисус, который своими усилиями достиг реализации в себе Христа. Человек духовно развивается от одного достижения к другому, любое падение относительно, грех, в христианском его понимании, отсутствует. Церковь же – это страдающая архаизмом формальная организация, которая утверждает, что может помочь в поиске Бога, но Ее служители больше думают о земных благах, чем о небесных и т.п. Церковь, по их мнению, представляет собой организацию людей, «слепо» верующих в определенные религиозные доктрины и признающие авторитет церковной иерархии.

Естественно, что исходя из подобных установок, постановка вопроса – зачем ходить в храмы, если Бог у меня в душе – выглядит вполне закономерно. Проблема только в том, что подобное понимание Церкви ничего общего не имеет с реальностью. Многие воспринимают Церковь как «духовный супермаркет: миряне – покупатели, духовенство – «продавцы», если мне нравится «товар» и обслуживание, буду в него ходить, не нравится – уйду искать другой. Для других людей Церковь – это место, где можно достичь душевного комфорта, обезопасить себя от серьезных жизненных трудностей, совершив некие «магические» действа. Для определенной части населения Церковь – просто форма «клубного» общения. Как легко заметить, в обществе бытует немало неверных представлений о Церкви. Но что же такое Церковь?

Начнем с того, что не существует исчерпывающего и полностью удовлетворительного определения Церкви (1). В переводе с греческого слово ecclesia (2) означает общественное, или «народное собрание», происходит оно от глагола ekkaleo – «призывать» (3). Церковь – это сообщество призванных Христом и живущих Им. Церковь – это не формальное сообщество верующих в некие религиозные доктрины людей, это «тело Христово» (1Кор.12:27), «Церковь есть образ Пресвятой Троицы» (4). Для осмысления христианской церковной жизни нам необходимо вспомнить первосвященническую молитву Спасителя: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы… Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино» (Ин.17:11,20-21). В Церкви есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их единение можно уподобить единству Лиц Пресвятой Троицы (5). «Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие друг друга, подобны трем Лицам Пресвятой Троицы, которых их любовь соединяет во единое Существо» (6). Единство людей в Церкви возможно лишь во Христе, в единении с Ним. Как же оно достигается? «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира… Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. (Ин.6:51,53-54,56). Именно «Таинство Причащения соединяет людей с Богом и тем самым объединяет и друг с другом. Вот почему причащение есть источник именно церковной жизни по преимуществу» (7). Как Единый Бог при единстве сущности Троичен в Лицах, так и христианин, в таинстве Евхаристии соединяясь со Христом, не перестает быть личностью, но приобщается к жизни Бога, обоживается: обожение есть «реальное, существенное приобщение к Богу всего человеческого естества. Это… причастие всей психофизической природы человека Божеству, ее просветление, прославление, преображение» (8). Церковь существует в мире, но Она не от мира сего. «Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин.17:16). Церковь – это не столько организация, сколько, прежде всего, бытие христиан в Боге. Церковь – это жизнь со Христом и во Христе, движимая Святым Духом (9), что позволяет апостолу Павлу сказать: «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20).

Итак, почему же необходимо жить церковной жизнью и в том случае, если человек уверен, что Бог у него в сердце? Потому, что сердце человеческое переменчиво, и доверять его голосу нельзя: «Мы отнюдь не должны веровать своему сердцу; ибо кривое правило и прямое кривит» (10). Потому, что так заповедал Иисус Христос: «…ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18); «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа (Деян.4:32). Потому, что Иисус Христос там, где Его Церковь: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20). Потому, что Господь заботится о Своей Церкви: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф.5:29-30) .

В целом, к Церкви не могут относиться, в первую очередь, все те, кто не разделяет Никео-Константинопольский Символ Веры. Что же Священное Писание говорит нам о тех сообществах и верованиях, которые нельзя считать церковными? Рассмотрим указанные Библией признаки нецерковных сообществ. Христианская Церковь возникла в день Пятидесятницы и непрерывно существует доныне, поэтому все организации, возникшие позже, никакого отношения к Христовой Церкви не имеют. «Разве разделился Христос?» (1Кор.1:13); «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8); «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18), «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд.1:3). Не имеют отношения к Церкви все те, кто искажает Божественное Откровение, выраженное в Священном Предании Церкви: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим». (2Фес.2:15); «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам». (1Кор.11:2). А также Откровение, выраженное в Священном Писании Церкви: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». (Гал.1:6-7); «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». (Гал.1:8-9) . Не имеют никакого отношения к Церкви лжепророки: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его». (Втор.18.22); «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф.7:15-16). Все те, кто утверждает, что Иисус был человеком и стал Христом позже Своего Воплощения, также не имеют отношения к Церкви: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1Ин.4:2-3). Все, кто отвергает Воскресение Христово, находятся вне Церкви: «…а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15:14). Все, кто объявляют, что второе пришествие Иисуса Христа уже состоялось, находятся вне Церкви: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", – не выходите; "вот, [Он] в потаенных комнатах", – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф.24:23-27). К Церкви никакого отношения не имеют те, кто не любит Иисуса Христа: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема…» (1Кор.16:22).

Господь «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Для тех, кто сознательно отвергает слова Священного Писания, спасение невозможно: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин.12:48). О язычниках и не имеющих возвещенного закона Божиего Священное Писание нам говорит: «Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:12-16). Таким образом, вопрос о церковной жизни и посещении храма отпадает сам собой, если хотя бы кратко познакомится с соответствующими темами православной экклезиологии.

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