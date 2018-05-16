Малоизвестные факты о первом Киевском митрополите - святом Михаиле

Сегодня, когда вся полнота Украинской Православной Церкви пытается возродить подлинную церковную жизнь, невозможно обойти ее славное прошлое, в котором мы имеем прекрасную возможность увидеть лучшие образцы для себя и наших детей.

Если заглянем в церковную историю, то сможем увидеть, что среди огромного количества наших Киевских митрополитов особой плеядой стоят иерархи, прославленные Господом Богом за свою святую жизнь - святые Киевские митрополиты.

Трудам и подвигам святого Киевского митрополита Михаила, посвящена данная статья.

Святой Киевский митрополит Михаил

КТО БЛАГОСЛОВИЛ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ?

Святителя Михаила наши богослужебные книги вспоминают, как "Святителя Михаила, первого митрополита Киевского".

Несмотря на это первенство, исторических сведений о нем настолько мало, что это давало основания историкам в разное время даже относить его к разным историческим эпохам.

О святом Михаиле вспоминают такие летописи, как Новгородская Первая, Никоновская, Воскресенская. При этом Никоновская летопись говорит о том, что в 991 г. он был в Ростове с четырьмя епископами. Это дало основание историкам отнести митрополита Михаила ко времени массового принятия киевлянами Православия в 988 г., что иначе называют крещением Руси-Украины, которое состоялось во времена святого князя Владимира Великого. В наших храмах и книгах можно даже увидеть репродуктивное изображения событий Крещения Руси-Украины, где рядом со святым великим князем Владимиром Великим стоит седой архиерей, под которым всегда понимают именно митрополита Михаила.

Опираясь на эти свидетельства, вышеупомянутые историки описывают, что святитель Михаил был рукоположен в митрополиты в Константинополе святым патриархом Николаем Хризовергом (983 - 996) и прибыл в Киев с несколькими епископами (от 4 до 6). Вскоре первоиерарх благословил князя Владимира построить Десятинную церковь, а на месте будущего Михайловского Златоверхого монастыря построил церковь Архангела Михаила для греческих монахов, прибывших вместе с ним.

Десятинная церковь в Киеве (986-989 гг.), реконструкция Ю.Асеева.

МИТРОПОЛИТ МИХАИЛ ОБРАТИЛ К ВЕРЕ В ГОСПОДА НОВГОРОД И РОСТОВ

В 990 г. митрополит Михаил, вместе со всеми архиереями и в сопровождении воспитателя князя Владимира Добрыни направляется в Новгород, где ревностно проповедует христианство, результатом чего стало свержение идола Перуна и сбрасывание его в реку Волхов. В то время, как сам митрополит проповедовал в Новгороде, епископов он направил в окрестные города и села. Когда дело проповеди начало приносить первые серьезные плоды, святитель позвал к себе епископов, благословил их на продолжение равноапостольного труда и отбыл в Киев.

В следующем году он прибыл в Ростов, где обратил к вере в Господа много народа, рукоположил пресвитеров и «установил чин церковного богослужения и управления». Трудами святителя в Ростове была заложена деревянная церковь в честь Успения Богородицы для служения в ней первого епископа Феодора (грека).

Умер святитель Михаил в 992 году, по преданию - 15 июня. Похоронен он был в Киеве, а когда была построена Десятинная церковь в 996 г., мощи митрополита были положены в этом храме.

Святитель Фотий, патриарх Константинопольский

БЫЛ ЛИ СВЯТИТЕЛЬ МИХАИЛ В КИЕВЕ НА КРЕЩЕНИИ РУСИ?

Но такая старинная версия жития и деятельности святителя Михаила, к сожалению, не соответствует действительности. Следует отметить, что при Крещении Руси-Украины в Киеве не было ни одного епископа. Лаврентиевская летопись говорит о том, что при этом событии в нашей столице были только «попы корсунские и Царицыны». Поэтому прекрасная репродукция принятия нашим народом Крещения за князя Владимира со старым архиереем - не больше не меньше как картина, в ней художник (не будучи историком) отразил свою любовь к родной Церкви. Поэтому во время Крещения Руси-Украины святитель Михаил никак не мог быть в Киеве.

Может, тогда он приехал после Крещения, как об этом говорит Никоновская летопись о посещении Новгорода в 990 году? Но когда летопись описывает посещение в 991 году св. Михаилом Ростова, то отмечается, что он был «съ четырмя епископы Фотея патриарха». И это свидетельство не появилось само собой. Как известно, святой Константинопольский патриарх Фотий жил в IX, а не Х веке и правил дважды: с 858 по 867 гг и с 878 г. по 886 г. Именно во времена этого патриарха произошел военный поход наших предков во главе с Оскольдом (В русской литературе распространено наименование князя именно как «Аскольд», но древние источники называют его Оскольдом. А по некоторым историческим предположениям, он даже был последним князем из великой династии Кия. - Авт.) и Диром на Константинополь.

Нападение произошло 18 июня 860 года. Покровительством Божией Матери христианская столица была сохранена от захвата киевлянами - после молебна патриарха Фотия и народа к Пречистой поднялась буря, которая уничтожила флот нападавших, которые, узнав подробности своего поражения, были настолько поражены чудом, что определенная часть их крестились и «приняли епископа и пастыря». Этим первым архиереем в 862 году стал митрополит Алексей. Игнатий, повернувшийся в 867 г. на патриаршую кафедру, присылает в Киев другого Архиерея, имя которого пока не известно.

Но если летопись связывает деятельность митрополита Михаила со временем патриарха Фотия, то как можно решить эту проблему? Это не могло произойти во время первого патриаршества Фотия, ибо примерно с 862 до 867/868 г. митрополитом Киевским был Алексей.

(То, что Алексей был именно митрополитом, а не Епископом Киевским по мнению автора этой статьи - бесспорный факт. В Nоtiсiaе еpisсоpоrum византийского императора Льва Мудрого (886 - 912 гг) киевская епархия называется «митрополия Руси», а обычная епископия не могла за 20 лет вырасти до статуса митрополии. Соответственно она имела этот статус сперва .- Авт.)

В 878 г. Фотий возвращается на кафедру, и впоследствии ставит на нашу митрополию нового архиерея, которым как раз и стал святой Михаил. Написанная в 1621 г. «Палинодия» украинского историка и полемиста Киево-Печерского архимандрита Захарии Копистенского со ссылкой на Зонару отмечает, что патриарх Фотий прислал русичам-украинцам «Михаила митрополита».

Густынская летопись относит рукоположение святителя 886 годом - последним годом жизни патриарха Фотия (справедливости ради надо отметить, что другой историк, А.Карташов, относит деятельность святого Михаила до первого патриаршества Фотия).

Украинский историк А.Лотоцкий пишет, что «имя митрополита Михаила, кроме нескольких летописных копий, вспоминает устав князя Владимира, где говорится, что сего митрополита прислал патриарх Фотий». Этого же мнения придерживался и российский историк Е.Голубинский. Так логически связывается воспоминание митрополита Михаила как такого, который действовал на Руси-Украине с епископами, которых прислал патриарх Фотий, а летописец, очевидно, просто перепутал два события - крещение киевлян во времена Аскольда и крещение во времена святого Владимира.

Святитель Михаил - первый митрополит Киевский

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ОТНОСИТСЯ К IX СТ.

Если принять свидетельства Густынской летописи, то оказывается интересная картина: в 886 году митрополит Михаил прибывает в Киев, где встречается... с Олегом, который четыре года назад убил «виновника» появления и распространения в Киеве христианства!

Как известно, в 882 году Олег убивает Аскольда и начинает обратный процесс возвращения язычества как религии, которую исповедует великий князь вместо ненавистного ему христианства. Вполне вероятно, что, узнав о таком положении вещей, патриарх Фотий решил не бросать только родившуюся Киевскую митрополию, которая появилась по Божьему Промыслу (следует вспомнить обстоятельства крещения Аскольда), а направить к ней человека, который святостью своей жизни поддерживал киевских христиан.

Можно абсолютно смело считать, что тот факт, что в Киеве христианство не только не пропало, а наоборот, все больше распространялось в течение следующего столетия, свидетельствует о том самопожертвовании и преданности апостольским благовестническим трудам, которые положил святой Михаил для своей паствы. Ни жестокость Олега, ни другие препятствия не остановили нашего первого святого митрополита нести русичам-украинцам евангельское слово, которое уже довольно скоро сказалось: уже при преемнике Олега - Игорев к христианству в Киеве будут относиться толерантно, а жена Игоря вообще сама станет христианкой!

Так или иначе, но запутанные сведения о митрополите Михаиле становятся понятными лишь при условии отнесения его деятельности не к X, а к IX веку, что подтверждается приведенными фактами. Но как объяснить воспоминание о нем, как о «пе1рвагw митрополi1та кi1евскагw», когда первым митрополитом был Алексей?

МИХАИЛ - ПЕРВЫЙ МИТРОПОЛИТ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОСЛАВЛЕН СВЯТОСТЬЮ

Эта статья не имеет цели разбор вопроса о том, кто был первым митрополитом Киевским, но, по мнению автора, в памяти нашего народа сохранилось почитание святителя Михаила не как первого по времени митрополита Киевского, а как «пе1рвагw ст7а1гw митрополi1та кi1евскагw», т.е. первого митрополита, который был прославлен от Господа святостью.

То, что митрополит Михаил трудился в период становления нашей Церкви за патриарха Фотия, лишь придает этой фигуре величия истинного апостола Руси-Украины, которому пришлось действовать среди мощной языческой партии.

Относительно национального происхождения святителя Михаила наиболее распространенным является мнение о том, что он был сирийцем.

Около 1103 нетленные мощи митрополита Михаила были перенесены в Ближние пещеры Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, настоятелем которой был или игумен Иоанн I (1088 - 1103 г.), или первый игумен в сане архимандрита Феоктист (1103, или 1108 - 1112 г.). Вероятно, что именно в это время он был канонизирован православной церковью. На протяжении многих веков его память отмечалась в день блаженной кончины 15 июня (по юлианскому календарю).

Варлаам (Вонатович), епископ Киевский. Портрет

ВЛАДЫКА ВАРЛААМ - СВИДЕТЕЛЬ ГРУБОГО НАРУШЕНИЕ ДРЕВНИХ ПРАВ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

К сожалению, через столетие святителю пришлось стать свидетелем и даже «участником» определенных церковных и политических событий. С 1722 по 1730 годы Киевскую кафедру возглавлял Варлаам (Вонатович) - одна из крупнейших фигур Украинской Православной Церкви. Рукоположен в древнюю кафедру, от которой впоследствии пошли Российская и Польская Поместные Православные Церкви, Владыка Варлаам стал свидетелем грубого нарушения древних прав и привилегий Киевской митрополии российским царизмом.

Следует отметить, что в 1686 г. Киевская митрополия была изъята из-под канонической юрисдикции Константинопольского патриархата и передана Московскому Патриархату. В 1700 г. умер десятый московский патриарх Адриан; царь Петр I не позволял выбрать нового патриарха, а в 1721 г. заменил Московское Патриаршество Петербургским Синодом, в котором главным действующим лицом был Феофан Прокопович - безбожный палач, который угнетал духовенство и был проводником империалистической политики Петра, который пытался с гетманской Украины сделать послушную во всем часть Российской империи. После Полтавской битвы российский царь Петр начал «форсированное наступление на украинскую автономию», что очень быстро сказалось и на церковных делах.

Когда он был рукоположен на Киевскую кафедру, то по царскому приказу Вонатовича было поставлено не митрополитом, а архиепископом (sic!) Киевским! Таким образом было разрушено даже само упоминание о том, что в Киеве всегда были митрополиты.

Причину такого унижения первой кафедры нашей Церкви можно усматривать в том, что, с одной стороны, влиятельная фигура в Российском Синоде архиепископ Феофан Прокопович имел личную неприязнь к Варлааму, а с другой, это стало очередным шагом политики Петра I, направленной на разрушение древних прав и вольностей Украины.

Когда после смерти Петра архиепископ Варлаам в 1728 г. обратился к российскому правительству с просьбой восстановить древние права Киевской митрополии, ему было отказано. (Лишь в 1743 г. Киевской кафедре был возвращен статус митрополии. - Авт.).

Но Киевский архиепископ не стал сторонним созерцателем разрушения своей Церкви и неоднократно заступался за нее «против попыток Синода и синодальной канцелярии подвести Киевскую митрополию под уровень великороссийских за нарушения древних прав и привилегий Украинской Церкви".

Это и стало причиной гонений на архиепископа Варлаама со стороны Синода и лично Феофана Прокоповича, деятельность которого, напротив, была направлена на полную унификацию всех частей Российской Церкви с последующим безапелляционным подчинением государственной власти. В 1730 г. по сфабрикованному доносу он был обвинен в том, что будто бы он не отправил молебна по случаю коронации императрицы Анны Иоанновны. С подачи Феофана на суде архиепископ Варлаам был лишен священного сана и как обычного монаха на 10 лет сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. Преемником архиепископа Варлаама был поставлен (опять же Архиепископом!) Рафаил Заборовский (1731 - 1747 г.) - верный проводник политики российского правительства.

Роман (Копа) архимандрит Киево-Печерской лавры - (1677-1736)

В 1730 Г. МОЩИ СВЯТОГО МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ПЕРЕНЕСЕНЫ В КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ

30 сентября 1730 в Киеве состоялось довольно серьезное событие - во времена лаврского архимандрита Романа Копы (1730 - 1736 г.) мощи святого митрополита Михаила были перенесены в Успенский собор Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где были положены в приделе св. архидиакона Стефана. Автор статьи считает, что это было сделано по приказу архиепископа Варлаама, который, вынув «из-под спуда» (Мф. 5, 15) мощи первого святого митрополита Киевского этим самым хотел привлечь внимание народа к тому, что теперь, вопреки всем обещаниям, кафедра лишена статуса митрополии.

Иначе как объяснить причину перенесения мощей святителя в главный собор главной святыни нашего народа? Борясь за восстановление старых и исконных прав Киева иметь митрополию с митрополитом во главе, Варлаам Вонатович рассчитывал, что чиновники устыдятся смотреть на мощи митрополита, свидетельствующие об их борьбе против старого права именоваться преемникам святого Михаила именно митрополитами. Как арх. Варлаам расплатился за свою ревностную и нелицемерную архипастырскую деятельность, уже было сказано.

Но на этом история не заканчивается. Оказывается, что до 1730 г. Память митрополита Михаила праздновалась 15 июня - в день его кончины. Но, начиная с пресловутого 1730 году, к традиционному празднованию памяти святителя были добавлены 30 сентября - дата перенесения мощей в Успенский собор. По мнению автора, это празднование также установил архиепископ Варлаам, а внедрено в жизнь оно было верным его идеям киевским духовенством (ибо вскоре после этого переноса арх. Варлаама было осуждено и лишено кафедры - соответственно, первую годовщину переноса киевляне праздновали уже без него). Цель установления этого торжественного празднования та же, что и идея перенесения мощей.

Еще в 1718 г. российский царь Петр I издал указ, по которому запрещалось печатать богослужебную литературу по давнеукраинским образцами. Отныне можно было печатать лишь те книги, которые будут полностью соответствовать российским книгам, «чтобы никакой разницы и особенного наречия (т.е. украинского языка - АБ) у них не было».

(Именно с этого времени в нашей Церкви стал распространен т.н. «московский извод» церковнославянского языка и манеры чтения вместо киевского, который употреблялся в Киевской митрополии до XVIII века. - Авт.).

Соответственно такое постановление касалось и Миней, которые стали перепечатываться из российских Миней. И только через полвека российским правительством было разрешено (sic!) лаврской типографии напечатать службу святому Михаилу в составе Собора Киево-Печерских святых (указы Синода от 15.06.1762 г., 18.05. 1775 и 31.10.1784 г.).

Чтобы понять весь нонсенс этих указов и «разрешений», следует отметить, что еще за столетие до этих постановлений Российского Синода, в 1677 году (времени, когда Киевская митрополия была в составе Константинопольского Патриархата) лаврская типография напечатала сборник акафистов, где в 1-ом тропаре 9-й песни канона преподобным Печерским упоминается святой митрополит Михаил. Произошел определенный нонсенс: распространив свою власть на Киевскую митрополию, имперское правительство России запрещает печатать службу ее первому святому Первосвятителю (соответственно и праздновать память, ибо, когда не станет книг со службой св. Михаилу, то править их не за чем), а через несколько десятков лет «милостиво» позволяет снова ее печатать.

Храм Святого Михаила митрополита Киевского, Киев

ЗАЧЕМ БЫЛО ЗАПРЕЩАТЬ ПЕЧАТАТЬ СЛУЖБУ ПЕРВОМУ СВЯТОМУ МИТРОПОЛИТУ КИЕВСКОМУ?

Очевидно, в памяти петербургской имперской элиты был яркий пример архиепископа Варлаама Вонатовича, который перенеся мощи святителя, показал этим, что именно он является непосредственным преемником Михаила со всеми. Чтобы свести Киевскую митрополию в ранг рядовых епархий Российской Православной Церкви, и надо было лишить его архиереев и народ памяти о славном прошлом этой кафедры. Подобное «затирание» памяти первого митрополита «матери городов» (в том числе и российских) было дальнейшим продолжением курса Российской империи на уничтожение исторического сознания народа Украины, что и было сделано, когда митрополит Киевский является Предстоятелем для других епископов Украины, а стал лишь епархиальным архиереем Киевской епархии.

(Окончательно это произошло во времена Екатерины II, когда указом от 18 марта 1770 Киевскому митрополиту Арсению Могилянскому было запрещено титуловаться митрополитом «Малой России» (так тогда называли Черниговщину и Переяславщину), мотивируя это тем, что в этих областях есть свои архиереи. Отныне Киевский митрополит должен был именоваться «Киевским и Галицким», хотя Галичина не входила в сферу его управления. Так древнейшая и первая кафедра была низведена в ранг рядового епархии. Учитывая то, что митр. Арсений несколько лет подряд сражался с имперским правительством за восстановление древних прав Киевской митрополии, трудно не связать его смерть, которая произошла 8 июня 1770 г., с приказом от 18 марта - очевидно, это только ускорило смерть митрополита, который был морально «раздавлен» таким поведением правительства Российской империи. - Авт.)

Размешенные в Успенском соборе, мощи святого Михаила были благословением города, в котором он равноапостольно трудился и завершил свою жизнь. Во время Великой Отечественной войны произошло страшное событие - 3 октября 1941 собор был взорван большевиками, и бесценное сокровище - мощи первого святого митрополита Киевского были потеряны навсегда.

(Дискуссионный вопрос о том, кем был взорван Успенский собор - нацистами или большевиками, содержательно излагает Дмитрий Степовик, который на основе свидетельств очевидцев и других исторических источников четко доказывает, что эту безбожное дело было совершено именно коммунистам. - Авт.).

Сегодня собор возрожден, но не возродить уже мощей великого Апостола нашей земли, который уже 11 веков молится за нашу святую Украину перед Богом.

Память о первом святом митрополите Киевском не исчезла и не исчезнет никогда. Строятся и освящаются новые храмы в честь этого святителя. Среди последних следует отметить великолепный храм в Киеве на углу ул. Шелковичной, кресты на купола которого в 2002 году были освящены преемником св. Михаила - Блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем Украинской Православной Церкви. Построен в византийском стиле, он словно напоминает место рукоположения первого святого митрополита Украины - Константинополь.

Михайловский Златоверхий монастырь, собор Архангела Михаила в Киеве. В начале 11 в. на этом месте киевский митрополит Михаил построил церковь в честь своего святого.

Игумен Арсений (Бочкарь), доктор богословия, доцент, проректор по богословской научно-исследовательской работе, Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия, Карпатский университет имени Августина Волошина - для "УНИАН-Религии"

Акафист Михаилу - митрополиту Киевскому

