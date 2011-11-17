В 900-летних пещерах «Церковщины» открылась уникальная музейная экспозиция

15 ноября, в одном из подземных сооружений Гнилецких Свято-Феодосиевых пещер урочища «Церковщина» открылась экспозиция иллюстративно-текстовых стендов, посвященных богатой и самобытной истории этой святыни Православия на Киевской земле.

С 1991 г. уникальные 900-летние пещеры, заброшенные в советское время, исследуются археологической экспедицией Музея истории Киева, и с 1992 г. находятся в ведении этого Музея. Согласно договору, заключенному в 1999 г. между Музеем и мужским монастырем «Свято-Покровская Голосеевская пустынь», в пещерном храме в честь преподобного Феодосия Печерского начали совершаться богослужения.

А в 2000-2001 гг. Голосеевской пустыни было передано расположенное у пещер здание недостроенного храма в честь святого Николая Мирликийского, и тогда же в кельях при нем открылся монашеский скит, который в 2010 г. обрел статус самостоятельного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Комментируя нынешнее событие, заведующий отделом «Киев подземный» Музея истории Киева Владислав Дятлов сообщил: «В 1991-1999 гг. Музеем была проделана колоссальная работа по восстановлению исторического прошлого «Церковщины». В археологическом «культурном слое» урочища и в архитектуре пещер, а также на страницах многих и разнообразных письменных источников проступала на свет подлинная и удивительная по насыщенности судьба святыни – гораздо интереснее, чем бытовавшие прежде слухи и мифы.

А наше последующее соработничество с Голосеевской пустынью способствовало возрождению в «Церковщине» монастыря: в частности, именно наши сотрудники разыскали документы, свидетельствовавшие о том, что под советской облицовочной плиткой на стенах одного из наземных зданий в урочище скрыты фасады недостроенного Свято-Николаевского храма. Кстати, во времена закладки этого храма братия обители слышала пророчество, что он будет достроен. Пророчество сбылось – храм достроен силами возрожденной обители. Что примечательно: он, в общей сложности, строился по частям в течение целых 100 лет – с 1905 по 2005 гг.!

Итоги наших исторических изысканий были описаны в объемной книге, изданной в 2001 г. по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Но еще до ее выхода в свет нам хотелось поделиться с паломниками, посещавшими пещеры, полнотой добытых сведений: ведь оказалось, что с «Церковщиной» связаны имена многих святых и многие события общекиевского и общеукраинского масштаба. Например, игумен Мануил укрывал здесь от большевиков будущего священномученика Иоасафа Могилевского – в миру князя Владимира Жевахова, возродившего в Киеве Зверинецкие пещеры…

Вот почему еще в 1998 г. в одной из боковых комнат при Свято-Николаевском храме – тогда это был клуб санатория МВД – мы устроили небольшую экспозицию об истории «Церковщины» и ее пещер. Отмечу, что со стороны администрации санатория это был один из актов деятельного участия в судьбах пещер: на протяжении 1990-х гг. санаторий помогал обеспечивать быт нашей археологической экспедиции, а в 1998 г. помог благоустроить вход в пещеры и привел в порядок источник на одном из водных ключей урочища.

Когда пришло время храму стать храмом – экспозиция была демонтирована. Но посетители пещер продолжали спрашивать о том, как возникла традиция монашеского жития в пещерах, как складывался быт иноков-пещерножителей. Опыт показывает, что полноценный ответ на эти вопросы дает знакомство с иллюстрациями и текстами, дополняющими увиденное в пещерах. Поэтому в Музее был разработан план новой экспозиции, более «отточенной» в деталях и более «воцерковленной» с учетом размещения при действующей обители.

Поскольку вблизи пещер нет подходящего наземного помещения, для установки стендов выбрана подземная сводчатая комната, о которой мы точно знаем, что она устроена в начале ХХ в. и не была ни храмом, ни кельей, ни усыпальницей. При обилии документов о «Церковщине» того времени, нигде ни слова не говорится о назначении этого помещения. Можно лишь предполагать, что здесь были выставлены находки из раскопок пещер, обнаруженные при отце Мануиле – фото витрины с этими находками опубликовано в путеводителях начала ХХ в.

Планировка и расположение описываемой комнаты в пещерах таковы, что экспозиция не превращает интерьер подземелья в выставочный зал – она воспринимается только в самой комнате, к тому же на стендах присутствуют иконописные изображения, виды киевских святынь. Остается добавить, что установка стендов – это часть программы подготовки пещер к повторному открытию – после введенного в 2005 г. временного моратория на посещение, связанного с наблюдением за состоянием сводов подземных сооружений».

Свои отклики о создаваемой экспозиции дали и некоторые участники возрождения «Церковщины». Викарий Киевской митрополии епископ Обуховский Иона (Черепанов), наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, совершивший в 1998 г. в «Церковщине» первый молебен после десятилетий запустения пещер, отметил: «Отрадно, что при посещении пещер паломники будут иметь полноту сведений об истории древней святыни. Создание экспозиции, на мой взгляд, прекрасный пример соработничества монастыря и светского учреждения, в данном случае – Музея истории Киева, с которым Свято-Троицкий Ионинский монастырь много лет сотрудничал в деле возрождения Зверинецких пещер».

Диакон Николай Лысенко, потомок великого украинского композитора, клирик Ионинского монастыря и радиоведущий отметил: «С благодарностью вспоминаю первый молебен в Церковщине, в котором моему отцу Виталию Романовичу и мне довелось участвовать в качестве певчих в 1998 г. под началом о. Ионы – ныне владыки. Был тронут, узнав, что на одном из стендов в «Церковщине» помещена фотография того памятного молебна – на ней запечатлен мой отец, ставший участником исторического события, и это одно из последних его фото. Радуюсь, что события тех дней имели для «Церковщины» благодатное продолжение – возрождение монастыря, завершение строительства великолепного Свято-Николаевского храма, прекращение вторжений в пещеры вандалов и грабителей, с которыми героически боролись сотрудники экспедиции Музея, но остановить которых смогло лишь присутствие монастыря».

***

В 1062-1074 гг. в уединенной пещере на территории «Церковщины» часто уединялся преподобный Феодосий Печерский, на стыке XI-XII вв. здесь возник пещерный Гнилецкий Пречистенский монастырь. Со временем, как и в Киево-Печерской Лавре, иноки этой обители переселились на поверхность, а пещеры стали местом погребения усопшей монашеской братии. Гнилецким постриженником был прп. Герасим Вологодский (†1178), основавший в 1147 г. в Свято-Троицкий Кайсаров монастырь в г. Вологде и ставший одним из первых подвижников Русского Севера.

На рубеже XII-XIII вв. гнилецкие иноки возвели каменный храм, похожий на знаменитую Пятницкую церковь в Чернигове. После монгольского нашествия обитель снова переместилась в пещеры, а к началу XVI в. – запустела. В 1835 г. ее пещеры с прекрасной сохранностью древней обстановки, а также впечатляющей протяженностью и многоярусностью открыл для посещения паломниками святой Иннокентий Херсонский (†1857) – в то время ректор Киевской духовной академии. В 1900-1902 гг. в «Церковщине» был учрежден «Скит Пречистой», начальником которого стал игумен Мануил, в схиме Серафим (Ковш, †1920) – ученик преподобного Ионы Киевского (†1902).