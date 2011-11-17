Как Сталин церковь возрождал

4 сентября 1943 года в Кремле состоялся прием Иосифом Сталиным местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия и еще двух высших иерархов — митрополитов Алексия и Николая. На нем обсуждались вопросы развития Русской православной церкви. Уже через год число церковных приходов в стране возросло в 50 раз и достигло 22,5 тысячи. Было распущено Всесоюзное общество безбожников. Открыто пять духовных семинарий. Что же заставило Сталина, допускавшего до этого самое разнузданное богоборчество в стране, вдруг повернуться лицом к церкви? На этот счет существуют разные, порой противоположные точки зрения.

Прием в Кремле

Для начала несколько слов о самом приеме. Один из его организаторов — уполномоченный Совнаркома по делам религии Георгий Карпов — оставил письменный документ, с которым мне удалось ознакомиться в Государственном архиве Российской Федерации. Приведу несколько выдержек из него.

«4.09.43 г. я был вызван к товарищу Сталину. Он высказал такие указания:

1). Надо организовать при правительстве Союза, то есть при Сов-наркоме, Совет, который назовем Советом по делам Русской православной церкви.

2). На Совет будет возложено осуществление связей между правительством Союза и патриархом.

3). Совет самостоятельных решений не принимает, докладывает и получает указания от правительства.

После этого товарищ Сталин обменялся мнениями с товарищами Маленковым, Берией по вопросу, следует ли принимать ему митрополитов Сергия, Алексия, Николая, а также спросил меня, как я смотрю на то, что правительство примет их.

Все трое сказали, что они считают это положительным фактом.

Двумя часами позднее митро-политы Сергий, Алексий и Николай прибыли в Кремль, где были приняты товарищем Сталиным в кабинете председателя Совнаркома Союза ССР. На приеме присутствовали товарищ Молотов и я. Беседа товарища Сталина с митрополитами продолжалась 1 час 55 минут. Сталин сказал, что правительство Союза знает о проводимой ими патриотической работе в церквях с первого дня войны, что правительство получило очень много писем с фронта и с тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к государству. Товарищ Сталин, коротко отметив положительное значение патриотической деятельности церкви за время войны, просил митрополитов Сергия, Алексия и Николая высказаться об имеющихся у патриархии и у них лично назревших, но неразрешенных вопросах.

Митрополит Сергий сказал Сталину, что самым главным и наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном руководстве церкви, так как почти 18 лет он является патриаршим местоблюстителем и лично думает, что вряд ли где есть столь продолжительные трудности, что Синода в Советском Союзе нет с 1935 г., а потому он считает желательным, чтобы правительство разрешило собрать Архиерейский собор, который и изберет патриарха, а также образует орган в составе 5—6 архиереев.

Митрополиты Алексий и Николай также высказались за образование Синода и обосновали это предложение об образовании как наиболее желаемую и приемлемую форму, сказав также, что избрание патриарха на Архиерейском соборе они считают вполне каноничным, так как фактически церковь возглавляет бессменно в течение 18 лет патриарший местоблюститель митрополит Сергий.

Одобрив предложения митрополита Сергия, товарищ Сталин спросил: а) как будет называться патриарх; б) когда может быть собран Архиерейский собор; в) нужна ли какая помощь со стороны правительства для успешного проведения Собора (имеется ли помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги и т. д.)?

Сергий ответил, что эти вопросы предварительно ими между собой обсуждались и они считали бы желательным и правильным, если бы правительство разрешило принять для патриарха титул патриарха Московского и всея Руси.

На второй вопрос митрополит Сергий ответил, что Архиерейский собор можно будет собрать через месяц, и тогда товарищ Сталин, улыбнувшись, сказал: «А нельзя ли проявить большевистские темпы?» Обратившись ко мне, спросил мое мнение, я высказался, что если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву (самолетами), то Собор мог бы быть собран и через 3—4 дня.

После короткого обмена мнениями договорились, что Архиерейский собор соберется в Москве

8 сентября».

* * *

«Товарищ Сталин сказал, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР, и что, как он говорил об организации духовных учебных заведений, не возражая против открытия семинарий в епархиях, не может быть препятствий и к открытию при епархиальных управлениях свечных заводов и других производств.

Затем, обращаясь ко мне, товарищ Сталин сказал: «Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов

и т. д.». Затем товарищ Сталин, обращаясь к трем митрополитам, сказал: «Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить со-ответствующие субсидии церковному центру».

После этого Сталин, обращаясь к митрополитам Сергию, Алексию и Николаю, сказал им: «Вот мне доложил товарищ Карпов, что вы очень плохо живете: тесная квартирка, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта... На рынке продукты покупать вам неудобно

и дорого, и сейчас продуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра пре-доставим в ваше распоряжение 2—3 легковые автомашины с горючим».

Товарищ Сталин спросил митрополита Сергия и других митрополитов, нет ли у них еще каких-либо вопросов к нему, нет ли других нужд у церкви, причем об этом Сталин спросил несколько раз».

* * *

На следущий день в «Известиях» была опубликована короткая информация: «4 сентября сего года у председателя Совета народных комиссаров СССР товарища Иосифа Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитомием и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем.

Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного синода.

Глава Правительства товарищ Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий.

При беседе присутствовал заместитель председателя Совнаркома СССР товарищ Вячеслав Молотов».

Миссия митрополита Илии

Что же побудило Сталина к перемене отношения к РПЦ? Официальная версия была высказана им самим на приеме: благодарность за большую патриотическую работу церкви в годы войны. Как известно, местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) уже в июне 41-го назвал начавшуюся войну «священной» и во всех проповедях нацеливал паству на защиту Отечества. Православные люди нередко проявляли чудеса самопожертвования в боях. Приходы оказывали также посильную материальную помощь фронту. Для наглядности приведу в пример благодарственную телеграмму, хранящуюся в архиве: «Высшая правительственная. Ленинград. Алексию, митрополиту Ленинградскому. Прошу передать православному духовенству и верующим Ленинградской епархии, собравшим, кроме внесенных ранее, 3 682 143 рубля дополнительно на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной армии. Иосиф Сталин».

Но существует мнение, что была и другая мотивация «прозрения» Сталина. Она выражена в такой легенде, кочующей из одного церковного издания в другое: «Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. В далеком Ливане митрополиту Гор Ливанских Илие явилась Божья Матерь и объявила, что избран он — истинный молитвенник и друг России — для того, чтобы возвестить определение Божие народу русскому. Нужно передать Сталину: должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, семинарии, священники возвращены с фронтов и из тюрем. А когда война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена... В архивах якобы хранятся письма и телеграммы, переданные митрополитом Илией в Москву. Сталин, вызвав к себе местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), обещал им исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение... В октябре 1947 года Сталин пригласил митрополита Илию в гости. Тогда же правительство наградило его Сталинской премией за помощь нашей стране во время Великой Отечественной войны...» Трудно сказать, что здесь правда, а что — вымысел. В архивах мне не удалось найти документального подтверждения этой версии.

Мнение дьякона Андрея Кураева

Известный православный публицист и историк дьякон Андрей Кураев высказал противоположное мнение: «Никаких архивных подтверждений версии о контактах Илии и Сталина не известно и не опубликовано. Неизвестен даже первоисточник этой версии (ибо нет и рассказов митрополита Илии об этих событиях).

Вместе с тем митрополит Ливанский Илия (Караим) действительно существовал, приезжал в Москву в 1947 году. Действительно, ему делали бесценные подарки (гостю дарили иконы XIV века!), но никакой Сталинской премии присуждено ему не было (единственный священнослужитель, удостоенный этой премии, — хирург и Симферопольский архиепископ Лука Войно-Ясенецкий).

Известно также, что Илия посетил Мавзолей Ленина, а 16 ноября произнес высокопарные слова о Сталине: «Мы, православные, живущие на Востоке, твердо верим и знаем, что русский народ, сплотившись вокруг своих вождей и под верховным руководством мудрого и любимого Иосифа Виссарионовича Сталина, достиг и достигнет небывалого еще в мировой истории могущества и расцвета...»

Что касается встречи с митрополитами, то она действительно состоялась. Но отнюдь не отчаяние или благодарность руководили Сталиным при организации этой встречи, а необходимость взять под контроль церковную жизнь на освобождаемых территориях Советского Союза — в оккупированных немцами областях люди сами открывали храмы, ведь оккупанты им в этом не препятствовали».

По мнению Кураева, был и не менее весомый мотив. Красной армии предстояло освобождение Европы, часть стран которой была православной. Нужно было и их охватить влиянием. «Сталин хотел сделать Москву православным Ватиканом, центром всех православных церквей мира. Но в июле 1948 года Всеправославное совещание (с участием и митрополита Илии) к ожидаемому в Кремле результату отнюдь не привело: иерархи церквей, оказавшихся в удалении от советских танков (прежде всего Греции и Турции), проявили неуступчивость. И Сталин, поняв, что в глобальной политике религиозный ресурс он использовать не сможет, резко охладел к церковным делам. Так что мы имеем дело с циничным прагматизмом сталинской церковной политики в ходе войны».

Так это или иначе — сегодня судить трудно. А вот факт остается фактом: Сталин способствовал возрождению патриаршества в России, упраздненного еще Петром Первым.

Сергей ТУРЧЕНКО

«Свободная Пресса»