Benetton отозвал рекламу с поцелуем Папы и имама

После протестов Ватикана, итальянский производитель одежды Benetton отозвал рекламный плакат с изображением целующихся Папы Римского и имама.

Представитель Ватикана назвал фотомонтаж недопустимым и пригрозил возможным судебным разбирательством с итальянской компанией.

В компании объяснили, что рекламная кампания посвящена борьбе против ненависти во всех ее формах, однако постер с целующимся понтификом все же убрали.

В рамках рекламной кампании были сделаны и другие фотомонтажи: президент Франции Николя САРКОЗИ целуется с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, израильский премьер Беньямин НЕТАНЬЯХУ целуется с палестинским лидером Махмудом АББАСОМ, а президент США Барак ОБАМА - с венесуэльским лидером Уго ЧАВЕСОМ.

Итальянская компания не впервые прибегает к провокации в рекламе: сотрудничавший в прошлом с итальянским брендом фотограф Оливьеро ТОСКАНИ снимал для рекламы Benetton заключенных, приговоренных к смертной казни, а также умирающих от СПИДа пациентов.

BBC