В Эмиратах штрафуют за мячи, фотоаппараты и откровенные купальники

Объединенные Арабские Эмираты, чьей основной религией является ислам (85% от общего числа населения), известны своими строгими нравами. И здесь все чаще штрафуют отдыхающих, не вписывающихся в общепринятые нормы поведения.

В частности, в период с января по октябрь текущего года полиция Дубая оштрафовала почти 2000 туристов за различные нарушения норм общественной морали. За аналогичный период в прошлом году было оштрафовано 1534 человека.

Стражи порядка отмечают следующие нарушения: фотографирование на пляжах женщин без их ведома (106 случаев); конфликты и непристойное поведение (детали происшествий не уточняются) – 153 и 324 случая соответственно, и наиболее многочисленными нарушителями (1410) стали те, кто находился на пляже в слишком откровенных купальных костюмах.

К менее значительным нарушениям полиция относит такие, как игры с мячом рядом с местами, где отдыхают семьи, и вообще любое нарушение семейного уединения.

Пляжи Дубая подразделяются на платные пляжные парки, аквапарки и бесплатные открытые пляжи. Лучший сезон для отдыха - с сентября по май. У коренных жителей Дубая, арабов, нет традиции пляжного отдыха, поэтому местные жители встречаются на пляжах нечасто. Тем не менее, в этой мусульманской стране уже давно действует ряд ограничений. Но ранее здесь активно штрафовали лишь за поцелуи в общественных местах или принятие солнечных ванн топлес.

Как отмечают эксперты, такими темпами Эмираты, привлекающие прежде всего своими возможностями пляжного отдыха в холодное на европейской части время года, быстро растеряют туристов: коль скоро в число нарушений входит игра в пляжный волейбол, путешественникам впору призадуматься о выборе других направлений отдыха.

facenews.ua