Наука рождена религией, но ей не подчиняется

АиФ

Удивительный факт. В технических вузах среди учебных дисциплин нет такой, что знакомила бы будущих инженеров с историческим путем науки и ее религиозно-философскими предпосылками. Мало кто знает и понимает, почему именно европейская цивилизация подарила миру науку и первых великих ученых

На мой взгляд, даже поверхностное знакомство с этим вопросом очень интересно и поучительно.

Попробую очень кратко, так, как я это понимаю, изложить историю.

Что называют наукой сейчас? Это способ систематического, даже концептуального познания окружающего мира и его преобразования в интересах человека. Что это значит на практике? Во-первых, желание познать мир. Во-вторых, уверенность, что он реален. В-третьих, уверенность, что мироздание подчинено каким-то законам и человеческий разум способен эти законы познать. В-четвертых, что законы эти для всего мироздания одинаковы, не противоречивы и действуют в любой точке мироздания. В-пятых, наличие и умение пользоваться инструментами для познания мира, как минимум математическим аппаратом и логически выстроенной и философски обоснованной системой рассуждений и доказательств. В-шестых, наличие материально-технической базы для постановки экспериментов и обработки результатов.

Всегда ли в истории человечества наличествовали все указанные пункты? Конечно, нет. Все они сошлись именно к 16-17 векам.

Античность

У древних греков не было самого главного - желания познать окружающий мир. Созерцание мира божественного, мира надлунного, то есть звездного неба - вот высшая добродетель античности. Земная жизнь - это спектакль, который поставили Небеса. Люди не более чем актеры, к тому же незнакомые с содержанием пьесы, а порой и не подозревающие, что они на сцене. Познать саму пьесу невозможно, познание - это уже предел мечтаний. Прибавим сюда понятие судьбы, цикличности всего существующего. В итоге, нет смысла интересоваться миром всерьез – ведь он не более чем декорация.

У древних народов не было уверенности в том, что этот мир подобен часовому механизму и имеет внутренние собственные законы. Законы есть, но они, как правило, определяются волей богов здесь и сейчас. За каждым мало-мальски значимым явлением стоит чье-то повеление. Познать природу - узнать чего хотят боги - совершенно невозможно.

Сам принцип четкого разделения мира на надлунный – божественный - и подлунный – бренный – не давал применить на земле любые знания о небесах. Один древнегреческий учёный из был изгнан из Афин за кощунство, когда предположил, что камень, упавший с неба, - часть звезды. Математика - высшая и гармоничная наука - применима только к познанию высшего мира. Даже Аристотель, из всех греков продвинувшийся ближе всего к научному знанию, в принципе отвергал возможность иного применения любимого детища.

Но при этом он рассматривал различные сферы бытия как равноправные для познания и предложил целостную и по-своему гениальную философскую концепцию мира - науку о природе, под названием «физика». Прежде всего, Аристотель определил основные категории: сущность, движение, количество, время, качество, отношение и т.д. Он предложил основные принципы научного мышления, главный из которых – принцип непротиворечия. К примеру, не может одна и та же вещь существовать и не существовать. По сути, этот философ предлагает строить науку, опираясь на здравый смысл, и требует ясной системы доказательств, которая должна опираться на первичные аксиоматические положения. Все должно быть обосновано и доказано.

Аристотель дал человечеству первый в мире и лучший для своего времени инструмент по осмыслению окружающего мира. Однако главными вопросами для этого гения были «почему?» и «зачем?». Он ищет первопричину и старается понять цель – внутренний механизм того или иного явления его не интересует. Вопрос «как» в принципе не ставится.

Аристотель и его последователи оставались детьми своего времени и предложенная физика была лишь частью довольно сложного мировоззрения, базирующегося безусловно на античной религии. За видимыми явлениями древние греки так и не попробовали искать невидимые законы.

Раннее христианство

Раннее христианство так же не подарило миру науку. Хотя в этот период были сделаны ключевые шаги к ней. Первыми и главнейшими шагами стали христианское учение о мире и человеке, в основе этого учения лежит библейское откровение. Бог сотворил мир и человека. Мир - дом для человека, то, что дано людям в удел, дано для заботы и творческого преображения. Эти постулаты были революционны для своего времени. Если мир сотворен Богом, значит, мир не есть Бог или дитя Божье. И в то же время мир не случайность и не мерзость какая-то: Сам Бог сказал, что его творение «хорошо весьма». Бог сотворил все, а значит звезды - это не более чем бездушные камни. Библия, описывая творение мира, даже не называет солнце и луну, она просто говорит о двух светилах. Мир не более чем дом - сам по себе он бездушен. Бог творит мир Сам без посредников и Сам поселяет человека в нем навеки. Христианское откровение говорит, что изучая мир, можно многое узнать о Боге.

С появлением христианства стремление познать или даже исследовать мир не может считаться ни кощунством, ни ненужной работой. Более того, если мир для человека, а человек - это образ Божий, то значит, мир познаваем в принципе. Понятно почему. Человек обладает разумом и разум ему дал Тот, Кто сотворил мир, значит мы способны понять основные законы мироустройства.

Однако, несмотря на возможность, желания познавать окружающую природу в современном научном смысле в те времена не было, как, впрочем, не было и соответствующего инструментария.

Дело в том, что с первых веков христиане были вполне равнодушны к античности, более того высмеивали ее. Многие величайшие святые первых веков получили античное образование, кто-то блестяще окончил афинскую академию. Философия как система мышления была принята христианством, чтобы выразить свою веру на языке Римской империи. Философия как осознанное мировоззрение была отвергнута. Благодаря античности христиане смогли осмыслить не только свои ключевые догматы, как например, Троичность божества и воплощение Христово, но и творение мира и человека, а также самого человека как образ Божий.

К 10 веку христианство имело свою, не менее гениальную, чем у греков, философию о Боге, мире и человеке под названием богословие. Христианская культура таким образом была готова к решающей для науке постановке вопроса: познаваем ли мир и можно ли его познавать? На оба эти вопроса ответ был положительным. Этим христианство как бы открыло дверь в естествознание, но прошло полторы тысячи лет, прежде чем кто-то решился туда заглянуть. Долгое время, почти 9 столетий, христиане были заняты своим богословием, а после этого зародившийся ислам и крестовые походы на несколько веков отвлекли внимание и силы христианского мира.

Стоит вспомнить и еще одно важное учение христианства - о грехопадении. Человек на заре своего существования согрешил, отпал от Бога. Для нас важно, что это учение стало основой для определенного рода недоверия человеку, осторожного принятия его самостоятельных суждений и выводов. Это наряду с другими причинами не давало возможности развиться науке вплоть до окончания средних веков.

Ренессанс

В преддверье эпохи Возрождения, в средневековую Европу от арабов попали труды Аристотеля. Примечательно, что известные арабам эти тексты так и не повлияли на развитие науки в исламском мире. Христианским миром труды греческих философов были благополучно забыты еще несколько веков назад. Теперь же книги Аристотеля были восприняты с восторгом. В них ставились и блестяще решались неведанные дотоле вопросы. Среди прочего европейцы открыли для себя физику - науку о природе. Многие были настолько «опьянены» этим открытием, что их не смущала разность мировоззренческих и религиозных установок. Аксиомы, предложенные великим греком, были приняты как есть.

Такое положение дел привело к определенного рода конфликту, и в итоге многие основоположники современной науки, будучи верными сынами католической церкви, стали искать свой путь, свою науку о природе. Именно тогда сошлись воедино и переплавились в синтез начального научного знания все необходимые для этого предпосылки. К миру разумно устроенному, познаваемому человеком и свободному для эксперимента смогли применить не только те инструменты познания, рассуждения, доказательства, которые подарили миру античные писатели, но и математику.

Иными словами во времена Возрождения смешиваются два течения - античность и христианство. Получается странная смесь. У каждого берется нечто самобытное. Из христианства - освобождающая от природы философия и достоинство человека. При этом опускается греховность и недоверие к человеку. Из античности берется творчество, опыт размышления, искусство и опускается религиозность. Получается, что человек Возрождения, став мерой всех вещей, взял в руки античные инструменты познания и сам стал творцом. Человек столь активно претворял эти идеи в жизнь, что вполне расходным стало утверждение: «Дайте нам материал и орудия и мы создадим звезды». Такое было немыслимо и для античности, и для христианства самих по себе.

Наши дни

Наука родилась в трудные времена религиозного кризиса 16-17 веков. Католичество, скомпрометировавшее себя, набирающий силу протестантизм, оккультизм знати и народная магия - вот религиозная картина Европы тех лет. Совсем не неверие заставило людей исследовать мир, скорее наоборот. Большинство первых ученых, внесших величайший вклад в становление науки, были как бы сейчас сказали практикующими христианами. Свои исследования они посвящали Богу и тем старались прославить его, открывая людям мудрость и величие Создателя. Я говорю об Оккаме, Капернике, Галилее, Ньютоне, Декарте, Лейбнице и многих других.

Конечно, нельзя науку свести только к античности и христианству. На научное знание повлияло очень многое, в том числе и оккультизм и магия. Однако, в результате наука не приняла ничью сторону, а пошла своим путем: ее единственной целью стало познание мира и преобразование его.

Именно благодаря такому славному прошлому научное знание обрело иммунитет от какой бы то ни было религиозности. Конечно, то и дело появляются спекуляции и попытки скрестить несовместимое, но никакого развития науки это не дает. На выходе, как правило, получается псевдонаучная философия, оккультизм, а то и просто лженаучный бред. Астрология, изучение торсионных полей, информациология, уфология, оголтелый фундаментальный креационизм - все это плоды спекуляции на науке.

Сама же наука, как и во времена своего зарождения, дает нам возможность все больше узнать, ближе подойти к истине, все эффективнее обустроить жизнь человека. Ее уже нельзя испортить ничем, она стала вполне самостоятельной и даже сама по себе определяет мировоззрение миллионов людей. При этом самые важные для человека вопросы: о смысле жизни, о добре и зле остаются вне ее компетенции по определению. И вот тут каждый человек, пользующийся научным знанием как инструментом должен обращаться к другим источникам. Каким? Пусть каждый решает сам. Однако история научного знания говорит, что христианство ему не чуждо.