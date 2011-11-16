Культ тела, или не верьте рекламе!

Самарянка

Современный мир – это мир торговли, товарно-денежных отношений. А, как всем сегодня известно, двигателем торговли является реклама. Реклама занимает большой объем времени любой телевизионной передачи на любом канале телевидения и всем уже изрядно набила оскомину.

Когда фильм прерывается рекламой, зритель обычно отправляется на кухню чем-нибудь перекусить или переключает телевизор на другой канал, чтобы избавиться от этой надоедливой мухи. Я же поступил совершенно иначе и постарался всмотреться в рекламу, хотя, признаюсь, это было непросто, потому что я тоже, как практически и подавляющая часть населения нашей страны, терпеть не могу это детище современного телевидения. В принципе ничего нового я для себя не открыл, только нашел подтверждение своим догадкам о нынешней жизни.

Реклама – это как симптомы при болезни, по которым можно определять, что и где болит у пациента. Только в данном случае по ней можно определять – с долей вероятности, конечно, – некоторые болезни душ современных людей. Делается это достаточно просто: смотрим, чему в основе посвящены рекламные ролики, и делаем вывод. Так чему же они посвящены? Ответ, возможно, многих удивит по той причине, что, как правило, человек не задумывается глубоко над этим. Это тело. Да, да, именно тело человека. Все рекламные ролики говорят исключительно об одном – о комфорте человеческой жизни, о том, как жизнь тела человека на этой земле сделать еще более беспроблемной и комфортабельной. Но, спросите вы меня, разве грех жить в более-менее комфортных условиях? Нет, отвечу я вам, если только человек в своем стремлении к комфорту не переступает грани разумного, если его тело для него не становится важнее души и, соответственно, забота об условиях существования тела не становится намного важнее – если не самым главным, – чем условия бытия его собственной души. Но когда я смотрел сверкающую и яркую ТВ-рекламу, у меня создавалось стабильное впечатление, что эта грань давно и безвозвратно перейдена. Можно задать вопрос: а почему собственно безвозвратно? Да потому, что уровень комфорта настолько вырос, что вряд ли большая часть людей окажется способной от него отказаться. Комфорт же вырастает из главного – из культа человеческого тела. И именно этот фактор является основным двигателем самого комфорта.

Мы можем заметить удивительные тенденции: чем более этот мир обезбоживается, чем менее он обращает внимания на христианские ценности, тем более растет забота о теле. Это исходит от потери связи человека с Богом. Отрываясь от Него как источника любви, человек начинает терять понимание истинной любви, заключающейся в служении ближнему. Его любовь начинает деформироваться, становится эгоистичной, замыкает его на себе самом. Отсюда начинает рождаться страх болезней и – как его завершение – страх смерти. Вот поэтому столько рекламы, говорящей о молодости и что «в свои пятьдесят я выгляжу на тридцать». (Кстати, всегда хотел спросить: а зачем тебе выглядеть на тридцать? Чтобы привлекать к себе внимание молодых мужчин?) Отсюда же такое сильное переживание по поводу перхоти, ломкости волос, кариеса, менструальных циклов, запаха пота, мужской силы, стройности фигуры. Самое интересное, что реклама в этой эмоциональной составляющей не лжет. Может быть, приукрашивает – и временами достаточно сильно, – но не лжет. Для людей все это стало действительно важным, очень значимым в жизни.

Бог дал все разумно человеку: своя забота – о теле, своя – о душе. В принципе заповедь о седьмом дне говорит о том же. Но, переступив через эту заповедь, человек перешел и ту черту, разделяющую разумное и убивающее. Именно, убивающее. Потому что излишняя, даже можно сказать – маниакальная, забота о теле начинает убивать душу. Она незаметно деформирует личность человека, и на нем начинают сбываться слова Писания: «И все они стали плотью». Напомню, что эти слова были сказаны незадолго до глобального потопа. Отсюда же такой сексуально-похотливый уклон в современной рекламе, когда, например, полуголая девушка рекламирует… питьевую воду. Мне думается, что все и продолжит течь в том же направлении, все более и более внося элемент агрессивной эротики в рекламные ролики.

Более всего, как мне кажется, от рекламы страдают именно женщины. Потому что реклама рассчитана на среднестатистического зрителя, которым, как известно, является женщина средних лет. Да и, как известно, женщина – существо более впечатлительное и эмоциональное, а потому более зависимое от сформированного, в том числе и рекламой, общественного фона. И если этот фон говорит, что женщина должна быть непременно стройной, накрашенной и, не дай Бог, с ломкими волосами, при этом обязательно выглядеть моложе своих лет, то начинают прилагаться неимоверные усилия, чтобы достичь этого. И прилагаются они часто даже вопреки любому здравому смыслу, причиняя немалый вред здоровью самой женщины. Также формируются и определенные стереотипы поведения, но это не тема наших небольших рассуждений сегодня.

Вывод же из всех этих рассуждений достаточно прост: друзья мои, не верьте рекламе! Тело – это только часть человека, это не сам человек. Обогащая свое тело, мы, даже незаметно для себя самих, можем обеднить свою душу, потерять ее для вечности. Как бы ни заботились о теле, оно в любом случае станет лишь пищей червей. Этим червям будет совершенно безразлична и наша комплекция, и наш внешний вид, и наша перхоть. Конечно, это совершенно не означает, что мы должны наплевательски относиться к телу. Просто очень важно не переступить черту.