На месте обнаружения останков царской семьи откроют памятник

Скульптурная композиция, посвященная детям Николая II, будет открыта 16 ноября на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме близ Екатеринбурга.

Игорь АКИМОВ, автор скульптуры «Царские дети» – за четыре месяца отлил в бронзе фигуры пятерых наследников последнего российского императора – Алексея, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Он изобразил их спускающимися с небес по наклонному каменному постаменту с крестами в руках.

«Дети спускаются к нам, плотно прижавшись друг к другу, с опаской. В их движении можно проследить настороженность, связанную с печальным земным опытом невинно убиенных», – отметил один из сотрудников литейной мастерской.

На территории Ганиной Ямы уже есть скульптурные изображения Николая II и его жены, императрицы Александры Федоровны.

Ганина Яма – заброшенный рудник в нескольких километрах от Екатеринбурга. В ночь на 17 июля 1918 года туда были вывезены и сброшены в шахту останки императора Николая II и членов его семьи.

Монастырь в Ганиной Яме был основан в 2000 году. Сегодня в обители построены семь деревянных храмов, все они освящены в честь святых или икон Богородицы, так или иначе связанных с царской семьей.

Правмир