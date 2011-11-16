Рукописное издание суфия XII века обнаружено в Казахстане

Рукописный текст "Слов назидания" Ахмета Яссауи, датированный XV-XVI вв., обнаружен в запасниках областного музея литературы и искусства в Кокшетау (адмцентр Акмолинской области Казахстана).

"Рукопись из 90 исписанных с двух сторон страниц сделана на бухарской бумаге, неизвестный переписчик в XV-XVI веке переписал "Слова назидания" на старокипчакском языке", - сообщила научный сотрудник музея Гульзайра САБИТОВА.

По ее словам, редкое рукописное издание обнаружил во время приезда в музей ученый-востоковед Аширбек МУМИНОВ среди сданных в музей жителями области Коранов.

В данный момент выясняется история этой книги, кто ее принес и кто был ее владельцем. По словам ученых, таких рукописных книг в мире всего три.

Известный на Востоке древнетюркский поэт и проповедник суфизма Ахмет Яссауи жил в XII веке.

Расположенный в Туркестане (город в Южно-Казахстанской области) мавзолей Яссауи почитается в мусульманском мире как "вторая Мекка".

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