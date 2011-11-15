Религия может помочь контролировать стресс, связанный с тревогой

Исследование Университета Торонто свидетельствует о том, что религиозная вера может помочь контролировать стресс, связанный с тревогой.

Добровольцам предложили пройти стрессовые задания, в то время как ученые измеряли активность в области головного мозга, так называемой передней цингулярной коры (передней поясной коры), которая контролирует эмоции. У участников с сильными религиозными убеждениями отмечалась меньшая активность этой зоны, чем у неверующих. Они проявляли меньше тревоги при выполнении задания, даже в тех случаях, когда они делали ошибки.

Исследование было опубликовано в журнале «Психологическая наука».

По словам Михаила Инзличт, доцента кафедры психологии, религиозная вера может предложить умиротворение, она помогает людям контролировать свою тревожность.

«Религия имеет большое значение для многих людей. Она помогает людям понять, что делать, куда идти дальше, как решать проблему. Наличие этого чувства и снижает тревогу», - сказал он.

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