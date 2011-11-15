В Берлине открылась выставка «Городская культура глобальной молитвы»

В Берлине открылась международная выставка, посвященная влиянию городской культуры на религиозную жизнь, сообщает сайт берлинского «Нового общества изящных искусств». Выставка под названием «Городская культура глобальной молитвы» представляет работы художников из 12 стран, посвященные взаимовлиянию городов и религиозных движений. Экспозиция содержит фотографии, видео-, звуковые инсталляции, цель которых ответить на вопрос: как религия изменила городские районы и, наоборот, как городская культура влияет на религиозное сознание?

На выставке представлены экспонаты, рассказывающие о религиозных движениях, существующих в разных странах мира. Внимание привлекает раздел, посвященный крупнейшей пятидесятнической церкви в столице Нигерии — Лагосе, которая может вместить в 5 раз больше верующих, чем количество болельщиков на крупнейшем в мире футбольном стадионе. Еще один раздел рассказывает об исламских учреждениях Бейрута, занимающихся восстановлением разрушенных войной районов и контролирующих обеспечение жильем. Фото из Мумбаи показывают спектакли на религиозные темы, площадкой для показа которых стали общественные места города.

Выставка показывает, что религиозные движения нередко меняют городскую топографию, влияют на экономику и политику.

Седмица.Ru

